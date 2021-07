Cel mai tânăr deputat din viitorul legislativ vrea să spargă stereotipurile. Eugen Sinchevici, ales de pe lista PAS, afirmă că se va deplasa cu troleibuzul la muncă

Cel mai tânăr deputat din viitorul legislativ vrea să spargă stereotipurile. În vârstă de 22 ani, Eugen Sinchevici, ales de pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate afirmă că se va deplasa cu troleibuzul la muncă. Care va fi primul proiect de lege pe care îl va propune tânărul parlamentar, ce aspiraţii are în politică şi cum vrea să reuşească să-şi continuie studiile universitare fiind şi deputat, aflăm din interviul realizat de Liuba Maxim.



Eugen Sinchevici este al doilea cel mai tânăr deputat din istoria Republicii Moldova. Îşi face studiile la facultatea de ştiinţe politice în oraşul Havre din Franţa. În 2017 s-a alăturat Organizaţiei de Tineret al Partidului Acţiune şi Solidaritate şi în acest fel, cu paşi mici şi-a început cariera politică.



EUGEN SINCHEVICI deputat PAS. „Am muncit în această funcţie, noi atunci am organizat două campanii mai mari, naţionale, unde pe flexibilizarea curriculei, am cerut ca elevii să poată aleagă câteva discipline, după ,modelul Liceului Academiei Ştiinţe. Apoi am făcut o campanie naţională, de colectare de petiţii, cu informarea cetăţenilor despre problema igienei în şcoli, să nu fie vecee afară, săpun şi asta a dat dovată tinerilor că eu ştiu să mă implic”.



Planurile tânărului deputat sunt mari şi ştie deja care va fi primul proiect de lege pe care îl va propune în Parlament.



EUGEN SINCHEVICI deputat PAS. „Primul proiect ca timp de care o să mă apuc, va fi combaterea corupţiei la nivel de universitate şi licee. Pentru cî noi acum vedem prblema aceasta că pratic deshis profesorii cer de la studenţi mită. Organele de lupta CNA undeorifac doar showuri”.



Eugen Sinchevici spune că salariul de deputat îi va fi de ajuns să se descurce, aşa că va renunţa la anumite beneficii prevăzute pentru parlamentari.



EUGEN SINCHEVICI deputat. „Nu o sa ma folosesc de chirie, pentru că această îndemnizaţie este pentru cei din afara Chişinăului am să-mi angajez asistent, oameni din cabinet, deoarece va fi foarte mult de lucru şi o să am nevoie de ajutor. Cu troleibuzul o să vin. Da, eu o să vin cu troleibuzul. -De la Ciocana esteun pic de mers. -Da cu 24 sau 12 nu am probleme, toată viaţa aşa am făcut”.



Conştientizează că lupta pentru implementarea reformelor va fi grea şi că va trebui să facă faţă confruntărilor politice cu oponenţii experimentaţi din Parlament.



EUGEN SINCHEVICI deputat PAS. „Voronin şi Dodon nu o să ma intimideze pentru că eu ştiu că ei toată viaţa au furat această ţară, aşa oameni ca mine ar trebui pe ei să-i intimideze, pentru că noi am venit să-i alungăm”.



Provine dintr-o familie simplă, vorbitoare de limbă rusă. Însă părinţii au hotărât să-l înscrie la un liceu cu predare în limba română, iar acum sunt mândri de el.



EUGEN SINCHEVICI deputat PAS. „Ti-au dat vreun sfat? -Da, desigur, mi-au dat sfat ca Doamne fereste sa nu mă vând sau prostii din astia că se dezic de mine. Şi eu is mândru de părintii mei pentru ca eu tot asa, daca o să văd că cineva din cunoscuţii mei din PAS o să se vândă, duşman pe viata o sa fie”.



Ce aspitaţii are în politică, are sau nu iubită sau care e locul lui preferat din Chişinău, aflăm, sâmbătă, la 18.30 din rubrica Metamorfoze, realizată de Liuba Maxim.