Ce spun astrele azi, 24 iulie

Berbec

Relatiile cu prietenii vor cunoaste modificari majore incepand cu acest weekend, datorita aspectului de Luna plină ce se formeaza in Semnul Vărsătorului. De unii te vei desparti definitv, insa se face loc pentru alte personaje mult mai interesante si care iti vor ramane alaturi pentru multa vreme de acum incolo. Providenta te va ajuta discret din umbra. Atentie ca exista detalii neplacute legate de anturajul actual pe care te bazezi.



Taur

Luminile rampei vietii sunt atintite asupra ta, datorita aspectului de Luna plină ce se va forma in Semnul Vărsătorului în acest weekend. Se finalizează o etapă profesională, se pregătește, discret, în umbră o alta. Relatiile cu sefii sau cu reprezentantii institutiilor oficiale sunt tensionate, insa există sanse ca unul dintre acestia să te ia sub aripa lui ocrotitoare. Totusi, ar fi bine sa te sprijini mai mult pe forțele tale, pentru ca sprijinul altora va fi temporar.



Gemeni

Weekend-ul iti poate aduce noutati legate de relatiile cu strainatatea, datorita aspectului de Luna plină ce se formeaza in Semnul Vărsătorului. Unele informatii primite te pot necaji, insa ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta. Demersurile legate de calatorii sau de studii pot cunoaste succese. Daca esti nevoit sa sustii probe, examene sau discursuri publice, fii prudent si alege-ți cu grija cuvintele.



Rac

Se intrezareste finalul unei etape financiarea, in special legata de banii si bunurile obținute și administrate in comun cu altii: partener de viata, de afaceri, colaboratori. Aspectul de Luna plină ce se formeaza in Semnul Vărsătorului dinamizează câștigurile si favorurile obtinute prin intermediul altora si de aici foarte usor poti sa faci planuri de investitii sau calatorii. Evita decizile majore, promisiunile, creditele bancare. Ar fi bine sa-ti achiti mai intai toate datoriile.



Leu

Relatiile parteneriale sunt bulversate, datorita aspectului de Luna plină ce se formeaza la sfârșitul acestei săptămâni in Semnul Vărsătorului. Unele contracte, colaborari mai vechi se pot destrăma definitiv. Poate intra in discutie si un divorț sau o separare de un partener de viata oficial. Discrepanțele pornesc de la banii si bunurile pe care le detii in comun cu ceilalti. Controleaza-ti reactiile si fii prudent la gânduri, vorbe, fapte.



Fecioara

Munca si sanatatea sunt domeniile atinse de aspectul de Luna plină ce se formeaza la finalul acestei săptămâni in Semnul Vărsătorului. La serviciu se închide o etapă și se pregătește discret, în umbră o alta. Îndatoriri noi, activitate intensă pe termen lung, dar si cu plata pe măsură. De aici, sanatatea va avea de suferit. Se recomanda dozarea eforturilor si alternarea orelor de munca cu cele de odihna. Varinate deosebite de îmbunătățirea a sănătății.



Balanta

Iubirea si implicatiile ei vor cunoaste o noua etapa in viata ta, datorita aspectului de Luna plină ce se formeaza in Vărsător la finalul acestei săptămâni. Daca esti implicat intr-o relatie mai veche, aceasta se poate reconfigura si consolida. Insă, foarte posibil este să te orientezi și spre cuceriri noi. Pentru unii nativi se anunta aparitia unui copil. Pentru cei care au deja copii, relatiile cu acestia se vor schimba.



Scorpion

Aspectul de Luna plină ce se formeaza in Vărsător in acest weekend iti aduce noutati in plan familial. Poate fi vorba despre schimbarea locuintei, despre achizitionarea unor bunuri patrimoniale de valoare sau vanzari ale unor terenuri sau case. Oricum schimbarea, înnoirea sunt cuvintele de ordine. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate si foarte usor se pot isca discutii. Fii intelegator si deschis catre nevoile celorlalti.



Sagetator

Weekend-ul este potrivit pentru intalniri si dialoguri cu neamurile si cu prietenii apropiati. Se va forma aspectul de Luna plină in Semnul Vărsătorului, aspect care iti va aduce in preajmă oameni noi, alaturi de care vei lega prietenii pe termen lung. Însă, clar te vei despridne de alții. Mentalul este rascolit, astfel incat ar fi bine sa vorbesti cat mai putin si sa eviti deciziile majore. Calatoriile pe distante scurte sunt o alta tema importantă.



Capricorn

Se anunta un final de etapă de castig din munca desfasurata la serviciu, datorita aspectului de Luna plină ce se va forma in Semnul Vărsătorului, în acest weekend. Este posibil să primești o sumă considerabilă de bani sau cadouri deosebite. Tentatia cheltuielilor este la cote înalte, de aceea fii prudent. O rudă sau un prieten apropiat poate profita de câștigurile tale, sub diverse pretexte. Recomandabil este să faci economii și să fii cât mai discret vizavi de bugetul tău.



Varsator

Esti vedeta weekend-ului, datorita formarii aspectului de Luna plină in Semnul tau zodiacal. Beneficiezi de multa energie și de șanse deosebite de a-ți remodela personalitatea si modul de relationare cu ceilalti. Sunt momente favorabile pentru a începe un program de îngrijire corporală, pentru înnoirea garderobei si pentru trasarea unor noi planuri de viata. Ar fi bine sa te gandesti si la dezvoltarea ta personala prin participarea la cursuri si studii specifice.



Pesti

Aspectul de Luna plină ce se formeaza in Semnul Vărsătorului, în acest weekend iti aduce o mare dorinta de interiorizare si meditatie asupra realităților cotidiene. Poti afla informatii pretioase legate de locul actual de munca si despre cei apropiati. Dusmanii ascunsi sunt la pândă, insa providenta vegheaza atent si permanent asupra ta. Sunt momente bune pentru a-ti creiona noi planuri de viata. Adopta o dieta, hidrateaza-te suficient si odihneste-te mai mult.