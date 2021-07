Cancelarul german Angela Merkel a indicat joi în mod clar că va continua să se ocupe de probleme precum schimbările climatice până în ultima zi de mandat, dar, impenetrabilă ca întotdeauna, nu a dezvăluit prea multe despre planurile sale pentru perioada de după alegerile federale din 26 septembrie, transmite Reuters, potrivit Agerpres.



Cancelarul conservator a guvernat Germania timp de 16 ani, conducând cea mai mare economie europeană printr-o criză financiară globală, criza datoriilor în zona euro, o criză a migranților și pandemia de COVID-19, însă nu mai candidează pentru un al cincilea mandat.



'Fiecare săptămână are provocări. Uitați-vă la evenimentele cu care ne confruntăm: cazuri în creștere de coronavirus, inundații îngrozitoare. Nu poți spune că nu sunt probleme ce trebuie rezolvate', a comentat cancelarul în conferința sa de presă finală de vară, care a adus puține știri de primă pagină.



'Există solicitări care mi se fac cât timp sunt în funcție și voi continua în acest fel până în ultima zi', a spus Angela Merkel, cunoscută pentru abordarea sa sobră.



Cancelarul, de formație științifică și crescută în fosta Germanie de Est comunistă, a declarat că nu a reflectat mult la ce va face după ce nu va mai fi în funcție.



'Este prea puțin timp și spațiu să mă gândesc la perioada de după', a spus ea, întrebată ce planuri are.



În ultimele săptămâni, ea s-a aflat într-un fel de turneu de adio, cu vizite în Statele Unite și Marea Britanie.



Cu toate acestea, într-o conferință în care a părut sigură de sine și în care a zâmbit și nu a ratat câteva comentarii ironice, Merkel a făcut aluzie că ar putea să mai joace încă un rol în planurile Uniunii Europene de protecție a mediului, cunoscute ca 'Fit for 55'.



Notând că negocierile dure asupra acestui plan ar putea începe simultan cu formarea viitorului guvern german, ea a declarat: 'Vrem să ne asigurăm că vom avea o bună predare' de ștafetă la guvernare.



Supranumită 'cancelarul mediului' în 2007 pentru promovarea subiectului în rândul liderilor G8 și pentru insistența de trecere la energia regenerabilă în Germania, Merkel a recunoscut că ritmul reformelor a fost prea lent.



'Cred că, personal, am cheltuit foarte multă energie în privința protecției mediului', a spus ea.



'Totuși, sunt suficient de echipată cu o minte științifică pentru a constata că circumstanțele obiective arată că nu putem continua în acest ritm și că trebuie să ne mișcăm mai rapid'.



În calitate de primă femeie cancelar al Germaniei, Angela Merkel, o femeie luterană într-un partid în mod tradițional catolic, dominat de bărbați, s-a străduit să nu se prezinte ca o feministă puternică. Întrebată despre caracteristicile femeilor în politică, ea a adoptat un ton autodepreciativ tipic.



'Tinde să existe printre femei o dorință de eficiență', a spus Merkel, menționând că există și excepții. Ea a insistat că alte femei au făcut mai mult decât ea pentru egalitate, dar că și ea a realizat unele lucruri.



Angela Merkel a fost luată prin surprindere când a fost întrebată unde se va afla în noaptea alegerilor, răspunzând doar că nu s-a gândit, dar va fi în contact cu partidul său.



Ea nu a trădat nicio emoție în privința apropiatei plecări, remarcând doar: 'De obicei observi ce îți lipsește doar după ce nu-l mai ai'.