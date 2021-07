„Apa între cer, pământ şi veşnicie”, expoziţie la Chişinău

Un semnal de alarmă despre pericolul degradării apelor, dar şi o impresionantă incursiune în diversele ipostaze ale surselor acvatice pot fi descoperite în expoziţia „Apa între cer, pământ şi veşnicie”. Pentru acest vernisaj a muncit câteva luni o echipă de cercetători de la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, transmite Mesager.







La o primă întâlnire cu exponatele, vizitatorii, cu toţii au apreciat tematica acestei expoziţii spunând că este una actuală.



„Apa este sursa de viaţă a omenirii şi la momentul dat nu-i prea atragem atenţia, dar ar trebui să batem câte un semnal de alarmă, deoarece vedem că odată cu progresul omenirii sursele noastre de apă sunt cumva neglijate, iar tradiţiile legate de aceste surse de viaţă sunt abandonate şi noi, cei de la muzeu, am încercat sa punem nişte accente”, a menţionat protoiereul şi cercetătorul ştiinţific, Manole Brihuneţ.



„Expoziţia este mai dificilă, pentru că este consacrată unui subiect foarte general, care nu este reflectat într-o singura categorie de piese, dar e prezent sub variate aspecte, şi anume acest lucru au încercat să-l pună în valoare organizatorii, să ajute oamenii să descopere diferite ipostaze ale apei”, a spus secretarul ştiinţific al muzeului, Andrei Prohin.



Compartimentele expoziţiei au fost realizate de către designera Viorica Gorencu. „Toate exponatele au fost practic gândite în mod simbolic şi au marcat fiecare punct de vedere al spaţiului şi al etapelor care au transmis un mesaj, au marcat simbolistica apei, a pământului, a cosmosului. În momentul când am vorbit despre apă, ne-am gândit la elementul care ne întreţine viaţa, după aceea a venit părintele cu ideea extraordinară de a face conexiuni cu divinitatea” a remarcat designera.



„Ne amintim de Cartea Cărţilor, Sfânta Scriptură care se începe cu aceste cuvinte minunate: „Duhul lui Dumnezeu mergea deasupra apelor”. Apa, practic este folosită în toate ritualurile şi tainele bisericeşti”, a mai adăugat protoiereul.



Expoziţia atrage printr-o scenă alegorică, o barcă cu patru pescari care trag un năvod, sunt cei patru apostoli. „Apostolii în Biblie mai sunt numiţi pescari de oameni, în sensul că ei aduc oamenii la credinţă, iar în centru vedem un peşte, care încă din primele veacuri ale creştinismului este simbolul Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a mai spus Andrei Prohin.



Semnificaţia şi utilizarea apei de-a lungul timpului este reprezentată de o multitudine de exponate, reprezentative fiind vechile icoane, obiectele folosite la ritualurile bisericeşti, dar şi cămăşile cu coroniţe.



„Alegoric ar însemna Sânzienele, acel grup de femei, de zâne care se adună pentru a chema aceasta stihie” a explicat designerul Viorica Gorencu.



Exponatele din patrimoniul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, completate de câteva piese din colecţia lui Petru Costin, pot fi văzute până la 26 decembrie.