Ce spun astrele azi, 21 iulie

Berbec

Luna se afla astazi in Sagetator si iti deschide apetitul pentru cunoastere, explorare, experiente noi. Astazi ti se deschide un spatiu de noi posibilitati, idei, solutii. Cu cat esti mai dispus sa imbratisezi noul, cu atat mai multe sanse de succes ai, in tot ce intreprinzi. Ziua iti poate aduce si surprize placute in ce priveste relatia cu o institutie, cu o persoana oficiala sau cu cineva din strainatate. O situatie se poate intoarce la 180 de grade in favoarea ta.



Taur

Ai tendinta sa despici firul in patru si sa intorci o situatie pe toate partile, insa, dupa cum ai remarcat probabil, nu te ajuta foarte mult. Ce ajuta cu adevarat acum este detasarea de orice context tensionat , increderea in ceea ce este si deschiderea catre noi posibilitati. Exista oameni, resurse, solutii chiar langa tine, doar sa le vezi si sa le primesti. Ziua de astazi ar putea veni cu un cadou, o favoare, o mana de ajutor nesperata din partea cuiva.



Gemeni

Astazi accentul este pus pe relatiile sociale, interactiunile cu ceilalti, imaginea pe care o proiectezi in afara. O zi buna pentru negocieri, abordari noi in cadrul unor colaborari, deschidere catre o viziune originala in ce priveste derularea unui proiect. E posibil sa vina propuneri inedite, sa fii inspirat de o persoana nonconformista si chiar sa intre in viata ta oameni noi. Chiar daca iti e neclar rolul acestor experiente, primeste-le cu deschidere si curiozitate.



Rac

Luna in Sagetator activeaza zona muncii si relatiilor lucrative, aducand efervescenta si elemente de noutate in acest segment de viata. Este o zi dinamica, in care unele lucruri se pot schimba in mod neprevazut. Schimbarile sunt benefice, prin urmare e de preferat sa fii adaptabil si flexibil. Mai mult, e important sa fii deschis catre posibilitati noi de dezvoltare si crestere in ce priveste pozitia ta profesionala, precum si directia pe care o iau unele proiecte.



Leu

Tie, Luna in Sagetator iti stimuleaza gustul pentru schimbare, noutate, aventura. Esti in cautare de idei originale, de noi posibilitati de crestere si evolutie. Schimbarile au loc in primul rand la nivel de constiinta, in sensul ca acum privesti viata dintr-o perspectiva mai inalta, ceea ce-ti permite sa aduci mai multa bucurie in realitatea ta. Daca-ti vin idei noi, urmeaza-le. Daca simti ca e timpul sa virezi intr-o directie noua, ai incredere in sentimentele tale, chiar daca nu se intampla totul cat ai bate din palme.



Fecioara

Luna in Sagetator activeaza zona sufletului, casei si familiei. Este o zi numai buna pentru a-ti face timp pentru tine si pentru nevoile tale. Vrei sa schimbi ceva in spatiul de locuit? Nu mai sta pe ganduri! Simti ca ti-ar prinde bine sa-ti faci cateva capricii si placeri? Fa in asa fel incat sa devina posibil! Cu alte cuvinte, astazi pune-te pe primul plan, fara vinovatie si fara sa cauti scuze sa n-o faci. Uneori, e de un real folos sa te desprinzi de rutina, sa renunti la ordine, rigoare si principii rigide.



Balanta

O zi efervescenta, mai ales in ce priveste comunicarea, interactiunile cu ceilalti, corespondenta, transferul de date sau deplasarile. Pot aparea schimbari in program, vesti neasteptate, surprize de tot felul. De aceea, e necesar sa fii flexibil si sa imbratisezi elementele de noutate, chiar daca nu stii incotro te duc. Cu cat esti mai receptiv si deschis la nou, cu atat sunt mai mari sanse sa te bucuri de experiente extraordinare.



Scorpion

Iata o zi in care te poti bucura de oportunitati frumoase in ce priveste zona muncii si a castigurilor. Pentru asta, e necesar sa-i dai drumul lui „nu pot asta” sau „nu stiu cum se face asta”, si sa accepti sa te arunci in necunoscut, fiind mereu curios si dispus sa descoperi noi talente in tine. Cu alte cuvinte, daca simti sa mergi pe un drum nou sau sa imbratisezi o forma de manifestare noua, renunta la scuze si intinde-te dincolo de limite.



Sagetator

Astazi iti revine entuziasmul si cheful de viata. Mai mult, esti pus pe alegeri indraznete, nonconformiste, si pe fapte mari. Luna sta toata ziua in zodia ta si te ajuta sa-ti indrepti atentia, din nou, asupra nevoilor si dorintelor personale. E timpul sa iei fraiele in maini si sa creezi singur posibilitati noi, care sa te inspire si sa te motiveze. De asemenea, e timpul sa gasesti mijloace prin care sa cresti productivitatea unor relatii.



Capricorn

Pentru tine, este o zi potrivita pentru un bilant al alegerilor, actiunilor si rezultatelor aferente, din ultimele saptamani. Astazi vezi foarte clar care sunt consecintele, iar daca acestea nu-ti plac, e timpul sa schimbi ceva in abordare si atitudine. Poate fi vorba de stabilirea unor noi limite in ce priveste viata personala, astfel incat sa ai mai multa libertate de miscare si mai mult spatiu de manifestare. Daca in ultima vreme te-ai neglijat, acum poti face niste schimbari in acest sens.



Varsator

Pentru tine, Luna in Sagetator este de bun augur, chiar daca tulbura putin apele. Astrul anunta ca e timpul pentru o abordare noua a unor relatii vechi sau pentru o innoire a cercului de prieteni. De asemenea, astazi beneficiezi de inspiratie si creativitate, astfel ca un proiect poate lua o turnura noua. In plus, e posibil sa-ti revizuiesti aspiratiile si dorintele, renuntand la unele cu care nu mai rezonezi si facand loc altora, in ton cu cine esti acum.



Pesti

Se pare ca altii pot vedea astazi in tine, talente si abilitati de care tu nu esti constient. Pe acest fundal, poti primi o propunere inedita sau te poti bucura de recunoastere sociala. In plus, daca dai curs inspiratiei si creativitatii, poti produce schimbari benefice si in zona veniturilor financiare. Prin urmare, astazi esti invitat sa te deschizi catre nou si sa te avanti, cu curaj, pe noi culoare de manifestare a potentialului.