Admiterea 2021 vine cu taxe mai mari de studii la unele universități

Absolvenții de liceu sau de colegiu pot depune actele pentru admiterea la universitățile din Republica Moldova. Dacă la unele instituții, la anumite specializări, locurile cu finanțare de la bugetul de stat riscă să nu fie completate, la alte universități pentru un loc pretind deja și 17 candidați.



Solicitată de IPN, Larisa Sadovei, secretarul general al comisiei de admitere la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a precizat, spre deosebire de anul trecut, când admiterea s-a făcut online, în anul curent admiterea la această instituție de învățământ se face atât fizic, cât și online, iar toți pedagogii care predau la Universitatea „Ion Creangă” au fost vaccinați împotriva noului coronavirus, în mod organizat. Larisa Sadovei s-a arătat îngrijorată de faptul că, odată cu anularea restricțiilor de circulație internațională, tot mai mulți absolvenți ar putea alege să facă studii peste hotare, iar unele universități din Republica Moldova ar putea rămâne fără studenți. De obicei, nu se completează locurile de studii cu finanțare de la bugetul de stat pentru specialitățile pedagogie preșcolară, limba și literatura română, istorie și educație civică. În anul curent, la Universitatea „Ion Creangă” sunt propuse, cu finanțare de la bugetul de stat, 450 de locuri de studii, ciclul I, licență și 335 de locuri de studii pentru studii de master. Cu taxe de studii poate fi admis un număr nelimitat de candidați, iar valoarea taxelor de studii în anul curent variază de la 3500 la 6500 de lei.



La Universitatea Tehnică a Moldovei, la unele specialități pretind și 6-17 candidați pentru un loc, iar taxele de studii s-au majorat în anul curent. Radu Melnic, secretar responsabil al comisiei de admitere, a specificat că anul trecut, cât și anul curent, admiterea la UTM are loc și online, și cu prezență fizică. Absolvenții care vor să depună actele cu prezență fizică vor trebui să se programeze la un call-centru, pentru a evita aglomerația. „Așteptăm ca admiterea 2021 să aducă și mai mulți studenți. Și asta în situația în care în ultimii patru ani numărul studenților admiși la UTM este în continuă creștere, cu 200-300 de persoane mai mult în fiecare an. Sperăm să avem cei mai buni studenți. Cel puțin doi dintre cei 18 elevi care au susținut în anul curent bacalaureatul cu 10 pe linie au depus actele de admitere la UTM”, a menționat Radu Melnic. În anul curent, la UTM cu finanțare de la bugetul de stat sunt propuse 1357 de locuri de studii, pentru cilcul I, licență, iar alte 597 de locuri sunt la ciclul II de studii, master. Totodată, responsabilul de la comisia de admitere de la UTM a precizat că taxele de studii au fost majorate în anul curent, conform unei decizii a senatului universității, întrucât acestea „nu au fost majorate în ultimii șase ani”. În prezent taxele de studii la UTM variază între 9500 și 13 500 de lei. În anul trecut, aceste plăți variau între 8500 și 11 500 de lei.



Și mai mari sunt taxele de studii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care oscilează între 19 mii și 33 de mii de lei. „Planul de admitere din anul curent de la USMF prevede 885 de locuri pentru cetățenii Republicii Moldova, dintre care mai mult de jumătate sunt cu finanțare de la bugetul de stat”, a precizat Vladislav Badan, secretar responsabil al comisiei de admitere de la USMF „N. Testemițanu”. Potrivit responsabilului, la USMF admiterea se face online. „Online a avut loc admiterea anul trecut și s-a dovedit a fi eficientă, așa că pentru aceeași variantă am optat și în anul curent. În primele ore ale dimineții au fost procesate 200 de dosare, iar alte 400 de dosare mai urmează a fi procesate de comisia de admitere. Cert este că nu e mai rău decât în anul trecut”, a specificat Vladisav Badan.Totodată, secreatarul responsabil de la comisia de admitere s-a arătat îngrijorat de situația demografică din țară, iar aceasta înseamnă că din an în an numărul absolvenților de liceu și de colegiu va fi în scădere, respectiv, în perioada următoare vom avea mai puțini candidați la admitere în universități.