Ce spun astrele azi, 19 iulie

Berbec

Ziua este favorabila achitarii facturilor, taxelor sau relationarii cu institutiile financiare. Sunt posibile nereguli in acte si neintelegeri in relatiile umane, insa cu putin efort si bunavointa vei reusi sa depasesti totul cu bine. Se recomanda prudenta si discernămât vizavi de bani, bunuri folosite in comun cu un partener de viata sau de afaceri. Exista risc de pierderi si răsturnări de situatie la capitolul financiar.



Taur

Relatiile parteneriale sunt foarte active. Va trebui sa faci fata mai multor activitati desfasurate in comun cu altii si totodata unor discutii aprinse. Fii pregatit pentru răsturnări de situatie si pentru reconfigurari de pozitie in cadrul unor parteneriate. Partenerul de viata iti poate face reprosuri legate de faptul ca esti prea implicat in domeniul porfesional si pe undeva are dreptate. Selecteaza relatiile si activitatile prioritare.



Gemeni

Se contureaza forfotă la serviciu. Activitatile vin în salturi, ba pe alocuri va trebui să o lași pe una și să te ocupi urgent de alta. Relatiie colegiale sunt tensionate, insa ai incredere ca sefii sunt de partea ta. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organismul este obosit si se pot accentua afectiunile vechi. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pe cat posibil. Rezervă momente de odihna și hrănește-te sănătos.



Rac

Persoana iubita si copiii te vor solicita din plin. Foarte usor pot izbucni conflicte, chiar si pe teme minore. Dorinta de distractii si aventuri îi poate deranja pe cei din preajma ta, de aceea fii prudent. Pe de alta parte, extravaganța, schimbările amoroase si excesele de orice fel iti pot dăuna grav sănătatii și tuturor relatiilor. Canalizeaza-ti energia catre un sport sau catre un hobby.



Leu

Activități casnice! Ai succes si spor la curatenii, reparatii capitale sau reamenajari interioare. Pe de alta parte, sunt momente bune de a plănui achiziționări patrimoniale, de la cele mai mici obiecte casnice, până la o locuință nouă sau un teren. Esti tentat si de mutarea intr-o alta localitate sau chiar intr-o alta tara. Deocamdata rezumă-te doar la planuri de vânzare-cumpărare și de schimbarea spațiului locativ.



Fecioara

Sunt posibile călătorii pe distante scurte, fie la rude si prieteni, fie in scop profesional. Ti se cer sfaturi, ajutor material, moral, mai ales de către cine te aștepți mai puțin. Pe de altă parte, ar trebui să te debarasezi de persoanele care îți pun bețe în roate și îți stau alaturi doar pentru a-i sprijini. Gandirea si comunicarea sunt îngreunate si ar fi bine să taci si sa asculti mai mult.



Balanta

Ziua iti aduce în atentie banii și implicatiile lor. Poti primi o sumă de bani, fie salariul de la un loc de munca, o prima sau alte tipuri de favoruri. Unele te pot surprinde de-a dreptul, insa altele nu îți sunt deloc pe plac. Se vehiculează informatii legate de schimbarea climatului din sfera muncii, aspect care îți răstoarnă planurile. Fii prudent și in permanență controlează-ți veniturile si cheltuielile.



Scorpion

Debutul saptamanii iti aduce agitatie si o dorinta nestavilită de a te implica in mai mule treburi deodata. Recomandabil este sa-ti selectezi prioritatile si sa te ocupi doar de treburile tale. Relatiile cu ceilalti sunt tensionate, insa doar tu esti cel care poate dirija lucurile, astfel incat sa iasă bine pentru toată lumea. Dupa-amiaza rezervă momente pentru un tratament cosmetic, pentru cateva ore la piscină sau pentru plimbări relaxante prin oraș.



Sagetator

Esti cufundat în visare si cu greu poti relationa cu lumea exterioară. Ti se pot accentua temerile profunde, dar si unele afectiuni specifice segmentelor capului și cel renal. Controlează-ți stările interioare si astfel vei reuși să ameliorezi si sanatatea intregului organism. Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de activitatile de rutina. Odihneste-te, plimba-te in aer liber si dormi mai mult.



Capricorn

Ziua iti aduce modificari legate de prieteni. Fie de unii te desparti definitiv, fie fata de altii devii mai precaut, fie pur si simplu te orientezi catre alte personaje care pana nu demult se aflau in fundalul vietii tale. Dorinta de înnoire pe plan relational este la cote inalte. Recomandabil este să faci un pas inapoi si sa studiezi pe îndelete pe cine mai accepți in anuturajul tau si mai ales cui te destăinui.



Varsator

Relatiile cu șefii și autoritățile sunt frecvente. Sunt posibile altercatii, neintelegeri, insa contextul astral predispune pe toata lumea la o comunicare defectuoasă. Rezolva-ti indatoririle pe indelete si la timp. S-ar putea ca un sef sa te provoace zdravăn la explicatii profesionale. Tine-ti firea, discuta strict, direct si la obiect, fara sa te implici emotional. De retinut ca vin vremuri interesante si cu totul noi in domeniul profesional.



Pesti

Se intrezaresc vesti din strainatate. Cineva aflat departe de tara îți oferă informatii prețioase legate fie de o calatorie aranjata de tine mai demult, fie despre un loc de munca intr-o tara straina care te-ar putea interesa. Neprevăzutul este la cote inalte, asa incat indiferent despre ce este vorba, ai grija cum reacționezi. Pe de altă parte, sufletul tau are nevoie de rafinare si de noi orizonturi spirituale.