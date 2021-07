Sate pitorești din Italia oferă până la 28.000 de euro celor care vor să se mute acolo

Autoritățile din regiunea italiană Calabria au de gând să ofere până la 28.000 de euro pe o perioadă de maximum trei ani persoanelor care doresc să se mute în sate cu până la 2.000 de locuitori, în speranța că acest lucru va reduce declinul demografic și îmbătrânirea populației din aceste localități, relatează CNN.



Satele pitorești se află fie lângă mare, fie aproape de munte – sau și una, și alta.



Sună idilic, dar nu sunt bani gratis. Pentru a obține fondurile, noii rezidenți trebuie să se angajeze să pornească o mică afacere, fie de la zero, fie prin preluarea ofertelor în domeniile căutate de municipalități.



În plus, solicitanții trebuie să își stabilească rezidența acolo și să aibă cel mult 40 de ani. De asemenea, trebuie să fie pregătiți să se mute în Calabria în termen de 90 de zile după ce le-a fost aprobată cererea. Autoriățile locale speră că oferta va atrage tineri proactivi și dornici de muncă.



Gianluca Gallo, consilier regional, a declarat pentru CNN că venitul lunar ar putea fi cuprins între 8.00 și 1.000 de euro timp de 2-3 ani. O altă variantă ar fi o singură tranșă de finanțare pentru a sprijini lansarea unei noi activități comerciale - fie că este vorba de o pensiune, un restaurant, bar, fermă sau magazin.



„Îmbunătățim detaliile tehnice, suma lunară exactă și durata fondurilor și analizăm dacă să includem și sate puțin mai mari, cu până la 3.000 de locuitori”, a spus Gallo.



„Municipalitățile au fost foarte interesate și, dacă această primă schemă funcționează, vor urma mai multe în următorii ani”, a adăugat el.



Denumit „venit de rezidență activă”, proiectul are ca scop și să crească atracția Calabrei ca loc pentru „muncă din sud” - versiunea din sudul Italiei pentru muncă la distanță, - explică Gianpietro Coppola, primarul din Altomonte, localitate care participă la acest proiect.



El spune că este o abordare mai bine direcționată pentru revitalizarea comunităților mici decât vânzarea caselor cu un euro, un alt proiect de repopulare a localităților îmbătrânite din Italia.



„Vrem ca acesta să fie un experiment de incluziune socială. Atrage oamenii să locuiască în regiune, să se bucure de priveliște, să folosească locații neutilizate ale orașului. Casele de un euro nu sunt cea mai bună modalitate de a revigora sudul Italiei”, spune Coppola.



Aplicațiile pentru „venitul de rezidență activă” ar urma să fie lansate online în următoarele săptămâni. Regiunea Calabria a alocat deja peste 700.000 de euro pentru proiect.



Regiunea Molise și orașul Candela, din Puglia, au adoptat programe similare în anii trecuți, ca alternativă la vânzarea caselor care se prăbușesc pentru costul unui espresso.



Peste 75% din localitățile din Calabria - aproximativ 320 - au în prezent mai puțin de 5.000 de locuitori, ceea ce provoacă îngrijorare că unele comunități ar putea dispărea complet în câțiva ani, dacă nu se iau măsuri.



„Scopul este de a stimula economia locală și de a da o viață nouă comunităților mici”, adaugă Gallo.



„Vrem să facem ca cererea de locuri de muncă să corespundă ofertei, de aceea am cerut satelor să ne spună ce tip de profesioniști le lipsesc pentru a atrage muncitori specializați”, adaugă el.