5 mituri de vara care te pot imbolnavi

Vara nu e anotimpul perfect cand vine vorba despre siguranta alimentara. Preparatele se pot altera foarte repede, iar daca nu iti iei masuri de precautie te poti imbolnavi foarte usor.



Iata 5 mituri de vara in ceea ce priveste siguranta alimentara care te pot imbolnavi



Mit # 1: Nu trebuie sa speli fructele daca le decojesti

Nimic mai putin adevarat. Trebuie sa speli avocado-ul, castravetii, pepenii, chiar daca ii decojesti. „Cutitul de decojit poate avea bacterii precum E. coli si le transfera in fructul pe care il decojesti", considera Jimenez. Spala bine fructele cu apa (nu este nevoie si de sapun) inainte de a le taia sau curata.



Mit # 2: Alimentele se pot marina in siguranta pe masa

„Chiar daca multe dintre substantele in care se pune carnea la marinat contin acizi care omoara bacteriile, orice alimente care se afla in zona de pericol intre 32 si 60 de grade pot dezvolta bacterii foarte rapid", spune Jimenez. Lasa alimentele sa se marineze in frigider astfel incat sa nu se altereze.



Mit # 3: Alimentele se pot dezgheta in siguranta pe masa

Poti crede ca alimentele se pot dezgheta mai repede daca le lasi afara, insa nu trebuie sa uiti rapiditatea cu care se inmultesc bacteriile. „Bacteriile se pot multiplica intr-un ritm alarmat, de la 1 la un trilion in numai 24 de ore", spune Thayer. Tocmai de aceea este recomandat sa dezgheti alimentele in frigider, sa le lasi peste noapte, in cuptorul cu microunde sau intr-un vas plin cu apa rece. In ultimul caz, alimentele trebuiesc lasate intr-o punga de plastic inchisa, iar apa trebuie schimbata la fiecare 30 de minute.



Mit # 4: Puiul si carnea trebuie spalate inainte de a fi puse pe gratar

Nu este cea mai buna idee. „Apa in care speli carnea se poate imprastia pe masa, prospop etc si, odata cu ea, germenii precum salmonela. Astfel ca, spalatul creste riscul contamitarii tuturor alimentelor si suprafetelor din apropiere", sustine Thayer.



Mit # 5: Stii cand un produs este gata doar uitandu-te la el

Chiar daca sotul tau crede ca este cel mai mare specialist in gratar din lume, incurajeaza-l sa foloseasca un termometru. Poate din afara un produs pare bine fript, sau este tare cand il incerci cu furculita, insa in interior poate fi inca crud.