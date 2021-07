Festivalul internaţional de film documentar "Cronograf" revine în forţă la Chişinău, după un an de pandemie şi activitate în mediul on-line. Timp de patru zile, într-un cinematograf privat şi în trei parcuri din Chişinău vor fi proiectate 17 filme documentare, dintre care 11 premiere. În acest an, festivalul împlineşte 20 de ani.



La deschiderea festivalul "Cronograf" a fost proiectată pelicula "Alexandra", un film despre celebra violonista Cununova din Republica Moldova.



VIOLETA GORGOS, regizor: „Alexandra fiind o mare personalitate, o mare vedetă înternaţională se deplasează foarte des, ea avea biletele cumpărate de la un spectacol la altul, dar noi ne-am propus să o urmărim şi ea zbura cu avionul, dar noi ne deplasam cu maşina. Alexandra Cununova este foarte cunoscută în lume, cântă pe cele mai mare scene cu mari muzicieni”.



Documentarul s-a filmat în mai multe ţări europene şi a fost montat la tvr iaşi.



CRISTIAN SBÎNGU, director de imagine, TVR Iaşi: „Au fost două săptămâni în care am umblat foarte mult prin Europa. Nu puuteam face o regie a momentului în care filmam şi atunci ne-am bazat mai mult pe observaţie. O urmăreşti ca să o suprinzi şi să arăţi publicului unele gesturi ce caracter este”.



Proiecţiile de film se vor face în Parcul "Valea Morilor", Parcul "La Izvor şi pietonala "Eugen Doga". În total vor putea fi vizionate 17 filme.



VIRGILIU MĂRGINEANU, preşedintele Festivalului "Cronograf": „Încercăm să adunăm la această ediţie cât mai multe premiere, pentru că în ultimii doi ani cineaştii au creat şi vrem să arătăm creaţiile pe marele ecran. Am selectat filme care erau deja gata. Sunt încă multe filme care sunt în sălile de montaj, care sunt în post producţie şi care cred că începând cu toamnă-iarnă o să avem producţii noi de filme”.



"Seri de CRONOGRAF 2021" este organizat de OWH Studio, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova şi în parteneriat cu Primăria Municipiului Chişinău.