6 beneficii ale grapefruitului

Un pahar cu suc proaspat stors de grapefruit ajuta la cresterea nivelului de vitamina C in organism. Acest fruct contine o multime de nutrienti si vitamine, inclusiv potasiu, licopen ca si calciu si fosfor. Mai trebuie adaugat si ca grapefruitul contine fibre si, in acelasi timp, este sarac in calorii. Mai contine bioflavonoide si alti antioxidati ce protejeaza organismul impotriva unor boli precum cancerul, afectiuni ale inimii si formarea de tumori.



Iata si alte beneficii ale consumului de grapefruit:



1. Te ajuta sa scazi in greutate

Grapefruitul ajuta la arderea grasimilor. Se spune ca numai mirosul fructului reduce senzatia de foame motiv pentru care este inclus in programele oamenilor care isi doresc sa devina mai zvelti. De asemenea, cantitatea importanta de fibre continuta de grapefruit poate ajuta sa te simti mai satul si, totodata, ii impiedica pe oameni sa evite tentatia de a exagera cu mancatul si stimuleaza eliberarea colecistokininei (hormonul care regleaza sucurile digestive). Acesta este motivul pentru care ar trebui sa te bucui de un pahar cu suc proaspat de grapefruit cu jumatate de ora inainte de fiecare masa.



2. Calmeaza raceala

Sucul de grapefruit ajuta la recuperarea mai rapida dupa o febra si reduce senzatia de fierbinteala care apare atunci cand corpul ajunge la o temperatura ridicata. Atunci cand este combinat cu apa sucul de grapefruit reduce rapid setea si, in plus, te ajuta sa fii hidratat pentru mai multa vreme. Beneficiile deriva din continutul ridicat de vitamina C care imbunatateste reactia sistemului imunitar, astfel ca organismul lupta mai usor cu febra.



3. Pietre la rinichi

Acidul continut de fructe impiedica dezvoltarea pietrelor la rinichi. Acidul citric din grapefruit reduce formarea de pietre la rinichi atat timp cat il consumi regulat.



4. Colesterol

Studiile au indicat ca nivelul LDL (colesterolul rau) scade prin consumul regulat de grapefruit. Trigliceridele, o alta forma a grasimilor din sange, sînt si ele reduse. Aceste beneficii au fost observate la numai o luna dupa ce pacientii cu nivele ridicate ale colesterolului si trigliceridelor au adaugat grapefruitul in dietele lor.



5. Astm

Persoanele care consuma anumiti nutrienti, ca de exemplu vitamina C, au un risc mai mic de a dezvolta astm.



6. Insomnie

Un pahar cu suc de grapefruit consumat inainte de a te urca in pat de poate ajuta sa adormi mai repede si sa reduci iritantele simptome si repercusiuni ale insomniei. Totul se datoreaza prezentei triptofanului din grapefruit.