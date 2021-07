Ce nu trebuie să mîncăm pe caniculă

Temperaturile ridicate din timpul verii ne imprimă un comportament alimentar specific: consumăm mai multă apă, sucuri, fructe şi salate. Organismul are nevoie de o hidratare intensă pentru a fi activ.



Însă, în afară de aceste schimbări fireşti legate de căldură şi de nevoia de hidratare, mulţi dintre noi îşi construiesc meniul zilnic fără prea mari diferenţe faţă de zilele de iarnă, toamnă sau primăvară.



Dacă iarna putem mînca friptură de porc, vara nu se mai aplică aceeaşi regulă. Grăsimile pot duce la stări de leşin în zilele călduroase. În această categorie intră şi preparatele din carne grasă (ca de exemplu sarmalele, varza cu costiţă afumată), pizza sau mîncarea de tip fast-food (în special hamburgherii).



Fără prăjeli

Preparatele obţinute prin prăjire nu sunt sănătoase nicicînd pe parcursul anului, dar cu atît mai puţin vara. Prăjelile sunt foarte grele pentru stomac şi ficat, iar toxinele care rezultă din procesul de prăjire sunt mult mai greu de eliminat de către un organism obosit de efortul acomodării la căldură.



Fără maioneze şi sosuri grele

Vă plac preparatele cu maioneză sau salatele cu sosuri? Vara este obligatoriu să luaţi o pauză. Maioneza are o compoziţie greu digerabilă şi în plus este uşor perisabilă. Căldura facilitează degradarea sa rapidă, de aceea în niciun caz nu o luaţi la picnicuri sau la alt gen de ieşiri în aer liber fiindcă riscaţi o toxiinfecţie alimentară. Aceeaşi regulă se aplică şi la sosurile mai sofisticate.



Fără deserturi grele

Ştiu că dulciurile sunt adorate de toată lumea. Rămînem veşnic copii cînd e vorba de savarine, amandine sau tort cu ciocolată. Atenţie însă, vara, aceste dulciuri sînt mai indigeste pentru organism. Dacă totuşi aveţi o poftă nestăvilită de dulce, mare atenţie de unde cumpăraţi prăjiturile cu cremă. Nu le luaţi din locuri care nu vă dau siguranţa că respectă normele de igienă sanitară. Frişca şi cremele sunt uşor perisabile, iar consumul lor duce la toxiinfecţii alimentare grave.



Fără alcool

Vara, nu vă stingeţi setea cu băuturi alcoolice. Cele mai periculoase sunt băuturile fine, de tip whisky sau votcă. Nici vinul şi nici berea nu trebuie consumate pe caniculă, deoarece consumul lor favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii.