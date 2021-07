Ce să faci dimineața ca să afli dacă ești sănătoasă

Pe lîngă analizele generale pe care trebuie să ţi le faci periodic, este important să fii atentă la semnalele pe care corpul tău ţi le poate transmite, pentru a detecta la timp bolile.



Vezi ce poţi face în fiecare dimineaţă, pentru a-ţi testa starea de sănătate:



Analizează peria de păr!

Dacă observi ca peria este plină de păr în fiecare dimineață, este cazul să mergi la medic, mai ales, dacă problema persista mai mult de trei luni. Lipsa de zinc, fier, biotină, bolile tiroidei sau schimbările hormonale duc la pierderea părului. În mod normal, ar trebui să îți cadă aproximativ 100 de fire de păr pe zi!



Suflă-ţi nasul!

Atunci cînd ești sănătoasa, respiri pe nas fără nicio problemă. Congestiile nazale, oricît ar fi de mici, indică o afecțiune. Ar putea fi vorba de alergii, răceli, sinuzite sau polipi. În momentul În care ai nasul înfundat În proporție de 30%, primești cu 30% mai puţin oxigen atunci când tragi aer in piept, astfel ca trebuie sa respiri mai repede, pentru a-i da corpului cantitatea de oxigen de care are nevoie. Poți verifica cît de bine respiri suflîndu-ţi nasul într-un șervețel. Dacă este gol, înseamnă ca nu ai nicio problemă, însa dacă scoți ceva lichid, s-ar putea să ai o alergie, să fii răcită sau sa fie prea frig în casă. Fii atentă şi la alte simptome. Dacă mucoasa nazală este galbenă sau verde, ai putea avea o infecție.



Verifică ața dentară!

Ața dentară trebuie folosită zilnic, pentru a avea dinți sănătoşi. În plus, îţi poate da indicii importante despre starea ta de sănătate. Daca sîngerezi cînd faci asta, nu înseamnă ca trebuie sa te oprești, ci că s-ar putea să ai o infecție a gingiilor. Cercetătorii au constatat că gingiile inflamate cresc riscul apariției bolilor de inimă, potrivit rd.com, așa că mergi la stomatolog şi tratează-te.



Analizează culoarea urinei!

Urina normală este transparentă sau galben-deschisă. Anumite alimente sau suplimentele de vitamina B îi pot schimba culoarea, însa diferența nu este mare. Dacă, însă, observi că devine mai închisă deodată, s-ar putea să fii deshidratată sau să ai o infecție urinară. Poate fi, de asemenea, un semn ca ficatul tău nu funcționează bine. Cel mai alarmant simptom este sîngele în urină şi poate anunța o piatra la rinichi sau un cancer al vezicii urinare. Orice modificare a urinei trebuie sa te trimită la medic!



Cîntăreşte-te!

Este important să te cîntăreşti zilnic, pentru că acest obicei te va face să iei măsuri imediate, în momentul în care observi că te îngraşi. Nu trebuie să ignori nici dacă slăbești brusc, pentru că s-ar putea să suferi de o boală gravă. Cel mai bun moment să te urci de cantar este înainte de micul dejun, fără haine!



Testează-ţi forța fizică!

Fă 25 de genuflexiuni în fiecare dimineață, la aceeași ora! Dacă observi că obosești repede, înseamnă că trebuie să faci mai multa mișcare. Ideal este ca ritmul în care îți bate inima să nu devină mult mai alert, decît în stare de repaus. Sedentarismul creste riscul de infarct sau accident cerebral, așa că fă 30 de minute de mișcare în fiecare zi.