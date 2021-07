Ce spun astrele azi, 12 iulie

Berbec

Cheful de distractii si aventuri este la cote ridicate. Se pot isca neplaceri in relatiile sentimentale, de aceea fii prudent. Altii vor avea de-a face cu copiii si nazbatiile lor. Sunt momente bune pentru a-ti indrepta eforturile catre un hobby. Fii mai selectiv in privinta prietenilor apropiati, pentru ca discordia iti poate juca feste oricand. Spre seară, adună-i pe cei dragi la o petrecere.



Taur

O zi propice activităților gospodărești. Vei putea face mai ușor curățeniile generale, reparațiile curente sau reamenjarile spatiului locativ. Te poti gandi la planuri de schimbarea locuintei sau de achizitionare a unui teren. Relațiile cu membrii familiei îți pot da batai de cap, insa tăcerea si prudența pot face minuni. Răsfoitul unui album cu fotografii sau conversatiile cu o ruda draga sunt binevenite.



Gemeni

O zi cu multe drumuri in scopuri diverse. Intalnirile si dialogurile cu neamurile si cu prietenii apropiati pot fi frecvente. S-ar putea sa afli vesti alarmane legate de cineva drag, insa nu pleca urechea la tot ce auzi. Sunt momente favorabile studiului individual pentru imbunatatirea bagajului de cunostinte. Bine ar fi sa te gandesti la parcurgerea unor cursuri necesare carierei profesionale.



Rac

Capitolul financiar este subiectul principal al zilei. S-ar putea sa primesti cadouri, recompense sau vesti legate de salariul de la un loc de munca. Se pare ca este nevoie să-ți revizuiesti bugetul de venituri si cheltuieli, orientandu-ti eforturile doar catre lucrurile de care ai cu adevarat nevoie. Energia vitala este la cote joase, asa incat fii prudent si odihneste-te suficient.



Leu

O zi controversată. Astrele iti trimti raze minunate, accentuând dorința de a te implica in toate sferele vietii, dar depinde de tine cum folosesti toate acestea. Emotivitatea este crescuta, de aceea fii prudent si nu lasa sa se vada starea ta interioara. Mai ales ca sunt momente pasagere, pe care bine este sa le folosesti pentru ingrijirea propriei tale persoane. In a doua parte a zilei organizeaza o mica petrecere pentru cei dragi.



Fecioara

Esti discret astazi. Sufletul tau doreste interiorizare si dorinta de a-si creiona noi planuri de viata. Sunt momente bune de a sta de vorba doar cu tine insuti. Ocupa-te de treburile de rutina si evita provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabilă, însă se recomanda remedii naturiste, plimbari in aer liber si meditatii in locuri sfinte. Este doar o stare de moment, asa incat lasa-te purtat de gânduri si de amintiri frumoase.



Balanta

Tema principala a zilei este reprezentata de prieteni. Sunt posibile intalniri si dialoguri interesante, dar cu iz conflictual. Bine ar fi sa eviti provocarile si implicarea in problemele altora. O persoana importanta iti poate da sfaturi utile sau solutii bune la problemele care te framanta in ultima vreme. Spre seară, invită-ți prietenii la o șuetă.



Scorpion

Domeniul profesional iti atrage atentia in mod deosebit. Sunt posibile dialoguri aprinse cu sefii. Fii prudent si explică-te in cuvinte putine, dar concise. Imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit. Membrii familiei iti sunt alaturi, asa incat asculta-le sfaturile si petrece mai mult timp alaturi de ei. Ar fi sa incepi sa te gandesti la proverbul „Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc singur!“.



Sagetator

Relatiile cu strainatatea sunt accentuate. Poti afla vesti legate de cineva aflat dincolo de granitele tarii sau te poti ocupa de demersurile necesare unei calatorii indepartate. Altii vor avea de-a face cu aspecte legate de studii pe termen lung. S-ar putea sa fii nevoit sa sustii un examen, o proba sau un interviu destul de important. Fii prudent si raspunde prompt tuturor solicitarilor.



Capricorn

Este o zi buna pentru achitarea taxelor, impozitelor, facturilor sau pentru înapoierea obiectelor împrumutate. Verifică situatia bugetului de venituri si cheltuieli si evita speculatiile financiare. Functie de caz, altii vor avea de-a face cu aspecte legate de mosteniri sau partaje. Atentie ca energia vitala este fluctuanta, astfel incat orienteaza-ti eforturile doar catre activitatile de rutina.



Varsator

Recomandarea astrelor pentru tine ar fi să-ți indrepti atentia catre relatiile parteneriale si catre colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Sunt posibile discutii contradictorii, dar cu prudenta si discernamant vei depasi momentele neplacute. Partenerul de viata iti poate reprosa faptul ca te ocupi prea mult de alte capitole ale vietii in dauna relatiei voastre.



Pesti

Se pare că ai foarte multă treabă la serviciu. Relațiile colegiale sunt destul de distorsionate si bine ar fi sa te bazezi doar pe fortele tale. Sefii te au in vizor, dar pe lista celor favoriti. Totusi, indeplineste-ti sarcinile de lucru cu atentie si asculta sfaturile celorlalti in privinta domeniului profesional. Sanatatea este destul de vulnerabilă, deci rezervă momente și pentru odihnă.