Jocurile Olimpice se vor desfășura fără spectatori. Tokyo intră în stare de urgență

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au anunțat că spectatorii nu vor avea acces în tribune. Decizia vine după ce guvernul japonez a decis, joi, ca Tokyo să intre de luni, 12 iulie, sub stare de urgență sanitară, stare ce se va păstra pe toată durata Jocurilor Olimpice.



Jocurile Olimpice de vară 2020 de la Tokyo (23 iulie - 8 august) se vor desfășura fără spectatori după ce guvernul premierului Yoshihide Suga a decis joi să plaseze regiunea Tokyo sub o nouă stare de urgență sanitară, pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, stare care va rămâne în vigoare pe toată durata competiției, au anunțat joi organizatorii, potrivit DPA.



Anunțul a fost făcut de ministrul pentru JO, Tamayo Marukawa.



Conform sursei, decizia a fost luată după discuții cu reprezentanți ai conducerii Comitetului Internațional Olimpic (CIO).



Măsura de extindere a stării de urgență, care va intra în vigoare luni, 12 iulie, va fi valabilă până pe 22 august, iar interzicerea prezenței spectatorilor pe arenele din capitala niponă dă o nouă lovitură unui eveniment care a fost amânat cu un an din cauza pandemiei.



Suga a finalizat hotărârea de declarare a stării de urgență pentru Tokyo, precum și de a extinde una aflată deja în vigoare în Okinawa, în cursul unei reuniuni guvernamentale având ca subiect măsurile sanitare.



Aceasta va fi cea de-a patra stare de urgență la Tokyo de la începutul pandemiei, în primăvara anului trecut, guvernul urmând, în principiu, să interzică restaurantelor să servească alcool și să rămână deschise doar până la ora 20:00.



Executivul nipon a dorit inițial să mențină capitala sub o cvasi-stare de urgență, dar a fost forțat să-și schimbe intenția din cauza creșterii accentuate a infectărilor, scrie Agerpres.



Miercuri, guvernul metropolitan din Tokyo a raportat 920 de cazuri noi, înregistrând cel mai mare număr zilnic de infectări de la jumătatea lunii mai, în timp ce experții medicali continuă să avertizeze despre pericolele legate de desfășurarea Jocurilor, în condițiile în care multe țări se confruntă cu răspândirea rapidă a variantei Delta foarte contagioase a virusului.