6 lucruri interesante despre dinți care te vor surprinde

O dantură sănătoasă te ajută să zâmbești cu încredere, să vorbești corect și să mănânci tot ce îți dorești în orice moment al zilei. Prin urmare, dantura are atât rol estetic, cât și funcțional.



Dinții sunt compuși din țesuturi dure și din țesuturi moi, și anume: smalțul (componenta care protejează coroana dentară), dentina (stratul de sub smalț), cementul (stratul ce acoperă rădăcina dintelui) și pulpa dentară (componenta unde se află nervul dintelui). Așadar, dacă vrei să afli mai multe curiozități despre dinții tăi, iată 6 lucruri interesante care te vor surprinde.



1. Un adult are în total 32 de dinți



Te-ai întrebat vreodată câți dinți are un om și care este rolul fiecăruia? Ei bine, află că există 4 tipuri de dinți: incisivii, caninii, premolarii și molarii.



Fiecare dinte are un rol specific, acela de a completa estetica zâmbetului și de a oferi funcționalitate danturii. Forma și poziționarea dinților te ajută să vorbești corect și să mesteci alimentele așa cum trebuie.



2. Un adult are 2 perechi de dinți



De-a lungul vieții, dantura trece prin două schimbări importante, mai exact apariția dinților de lapte și înlocuirea acestora cu dinții permanenți. Mai întâi de toate, dinții de lapte erup la copiii cu vârstă cuprinsă între 6 luni și 3 ani.



La finalul procesului de erupție, dinții de lapte vor fi în număr de 20. Aceștia sunt grupați în 4 incisivi, 2 canini și 4 molari, ce sunt poziționați atât pe arcada superioară a copilului, cât și pe arcada inferioară. În al doilea rând, în jurul vârstei de 6, 7 ani, dinții de lapte sunt înlocuiți pe rând de dinții permanenți. Aceștia reprezintă a doua pereche de dinți din viața unui om. Până la vârsta de 13 ani, toți dinții trec printr-un proces total de schimbare. În momentul în care dinții temporari sunt înlocuiți cu dinții permanenți, aceștia sunt în număr de 32, urmând ca ulterior să apară și molarii de minte.



3. Caninii au cea mai mare durată de viață



În cavitatea bucală, caninii sunt în număr de 4, mai exact: 2 canini superiori și 2 canini inferiori. Aceștia sunt poziționați între incisivi și premolari și au un rol estetic foarte accentuat. În plus, caninii au cea mai lungă durată de viață, deoarece au o singură rădăcină, ce este mai lungă decât rădăcinile celorlalți dinți, fiind foarte bine fixată în osul maxilar.



4. Dinții au nevoie permanent de salivă



Se spune că un om secretă în fiecare zi 1,5 litri de salivă. Conform WebMD, aceasta ajută la curățarea dinților și menține sănătatea generală a întregii cavități bucale.



De asemenea, glandele salivare au rolul de a proteja dinții de numeroase bacterii, curățând și gingiile. În cavitatea orală, există trei tipuri de salivă, și anume: saliva parotidiană, saliva sublinguală și saliva submandibulară. Toate trei ajută și la prevenirea cariilor dentare.



5. Smalțul dinților este cea mai dură parte din corp



Smalțul este cel mai dur țesut al dintelui. Acesta este alcătuit din 96% de minerale și 4% din apă și din materie organică. Mai mult, smalțul protejează pulpa dintelui de diverse forțe masticatorii și ajută la păstrarea sănătății dentare pentru cât mai mult timp.



6. Anumiți dinți erup diferit



De multe ori, molarii de minte sunt acei dinți care erup diferit față de restul danturii. În mod normal, aceștia apar între 17 și 25 de ani sau chiar mai târziu. Pe de altă parte, în momentul în care molarii își fac apariția, aceștia pot erupe în poziții diferite. De exemplu: pot ieși strâmb, sub gingie, și pot provoca dureri puternice la nivelul întregii danturi. Toate aceste dezavantaje pot apărea doar în cazul în care nu mai există suficient spațiu pentru ca măselele de minte să erupă corect pe arcadă.



În cazul în care acestea erup normal, fără dureri și dacă există spațiu destul lângă ceilalți dinți, ele nu îți vor provoca disconfort. Însă, de menționat este faptul că igiena orală reprezintă un pas important al prevenției, deoarece îți păstrează dantura curată și îți oferă un zâmbet frumos, nelipsit de afecțiuni dentare sau gingivale.