Castelul COVID-19 din nisip din Danemarca, în Cartea Recordurilor, cu peste 20 de metri înălțime și o greutate de 5.000 de tone//VIDEO

Cel mai înalt castel de nisip din lume, care măsoară peste 20 de metri în înălţime şi cântăreşte aproape 5.000 de tone, a fost construit în nord-vestul Danemarcei. Creatorul său spune că sculptura sa piramidală reprezintă puterea coronavirusului asupra oamenilor în această perioadă de pandemie.



Castelul de nisip a intrat în Cartea Recordurilor, fiind înalt de 21,16 metri şi prezentând numeroase motive decorative. Construcția din Danemarca o depăşeşte cu peste trei metri pe cea similară realizată în Germania în 2019 și care deţinea până acum recordul mondial Guinness în domeniu, cu o înălţime de 17,66 metri.



Creatorul său, olandezul Wilfred Stijger, ajutat de 30 dintre cei mai buni sculptori în nisip din lume, a dorit să prezinte puterea deţinută de noul coronavirus asupra lumii de la începutul pandemiei de COVID-19. În vârful castelului a fost montată efigia coronavirusului, strivindu-i pe oamenii aflaţi sub el, care fac tot posibilul pentru a îl învinge, a explicat artistul olandez. Alte motive, de origine balneară, au fost de asemenea sculptate: windsurf, kite-surf, cabane de plajă, peşti şi un far.



Acest virus "ne conduce lumea, ne spune ce trebuie să facem şi ne împiedică să fim alături de familiile noastre şi de prietenii noştri", a declarat Wilfred Stijger, prezentându-şi creaţia.







Construit în staţiunea balneară Blokus, situată în proximitatea nordică a Peninsulei Iutlanda, castelul danez a fost realizat sub forma unei piramide pentru a nu se prăbuşi, o metodă frecvent utilizată de experţii din domeniul acestor construcţii fragile, relatează AFP, potrivit Agerpres.



Au fost folosite, în total, 4.860 de tone de nisip danez. Întreaga sculptură din nisip a fost realizată pe un schelet de lemn, ascuns în interiorul castelului.



Potrivit creatorilor săi, castelul ar trebui să reziste până când un îngheţ puternic ar urma să îl distrugă, în februarie sau martie.



Construcţiile din nisip au devenit o tradiţie în Blokhus, iar sculpturile de acest tip rezistă în general până în ianuarie, când iarna îşi intră în drepturi pe coastele daneze.