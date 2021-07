Donald Trump anunţă că dă în judecată Facebook, Twitter și Google. Cei trei CEO „pun în practică o cenzură ilegală, neconstituţională”

Donald Trump a anunţat că va depune o plângere colectivă în justiţie împotriva giganţilor Facebook, Twitter, Google şi a directorilor lor executivi, pe care îi acuză că sunt responsabili de o „cenzură ilegală, neconstituţională”.



„Astăzi, alături de America First Policy Institut”, o organizaţie care promovează politicile „America First” susţinute de Donald Trump, „depun, în calitate de principal reprezentant, o acţiune colectivă majoră în justiţie împotriva giganţilor Facebook, Google şi Twitter, precum şi a şefilor lor executivi Mark Zuckerberg, Sundar Pichai şi Jack Dorsey”, a declarat miliardarul, într-un anunţ făcut de la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, în aplauzele asistenţei.



Cei trei CEO „pun în practică o cenzură ilegală, neconstituţională”, a acuzat Trump, într-un discurs rostit din spatele unui pupitru pe care era scris numele său.



„Cerem tribunalului federal al districtului sud din Florida să dispună încetarea imediată a cenzurii ilegale şi ruşinoase din partea grupurilor de reţele sociale care îi vizează pe americani. Cerem (...) încetarea tăcerii forţate”, a mai spus Trump. „Nu există dovadă mai bună că Big Tech sunt scăpate de sub control decât faptul că l-au interzis pe preşedintele în funcţie al Statelor Unite” de pe platformele lor, a explicat el.



„Dacă îmi pot face acest lucru mie, îl pot face oricui. Şi, de altfel, este exact ceea ce fac”, a adăugat Trump, dându-le cuvântul unor cetăţeni care s-au declarat şi ei victime ale interdicţiilor. „Ne-am angajat într-o luptă pe care o vom câştiga”, a promis fostul preşedinte, citat de Agerpres.



Facebook l-a suspendat în iunie pe Trump pentru doi ani, după ce, într-o decizie fără precedent, îl exclusese temporar pe 7 ianuarie, pe când miliardarul era încă preşedinte, pentru că acesta îşi încurajase susţinătorii în timpul asaltului din urmă cu o zi.



Şi reţeaua Twitter i-a impus o interdicţie lui Donald Trump după asaltul dat asupra Capitoliului în timpul ceremoniei de validare a victoriei democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale.



Înainte de interdicţii, Donald Trump avea aproape 89 milioane de urmăritori pe Twitter, 35 milioane pe Facebook şi 24 milioane pe Instagram.



'Google şi YouTube au şters nenumărate postări video care îndrăzneau să pună la îndoială judecata Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii' în timpul pandemiei de COVID-19, a mai afirmat fostul preşedinte american.