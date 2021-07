Are doar 15 ani, îi place să meargă direct la ţintă şi va reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice. Este cea mai tânără sportivă din lotul naţional olimpic care va concura la Tokyo, în proba de tir. Anna Dulce a stabilit la Europenele din acest an un nou record naţional şi s-a calificat la competiţia din Japonia.



Anna Dulce concurează în proba de tir, pistol aer comprimat. Deşi are doar 15 ani a uimit lumea sportului din Republica Moldova după ce a reuşit o calificare surprinzătoare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



ANNA DULCE, sportivă, proba de tir: „La campionatul European din Croaţia, eu am stabilit un record de 570 de puncte, asta este record la pistol pentru femei pe distanţa de 10 metri. Vă spun cinstit, eu nu am crezut că o să merg, asta a fost un şoc pentru mine şi acum tot e aşa”.



Anna a absolvit clasa a 9-a şi de 9 ani practică tirul. Ca orice sportiv de performanţă a visat să ajungă la Jocurile Olimpice.



ANNA DULCE, sportivă, proba de tir: „Eu numai în cărţi, la televizor am auzit că undeva în lume se petrec Jocurile Olimpice şi acolo sunt cele mai bune sportive din lume. Un loc unde se îndeplinesc visele şi eu mă bucur tare mult că eu voi fi acolo”.



Anna este antrenată de Oleg Moldovan, de 4 ori participant la Jocurtile Olimpice şi medaliat cu argint în 2000, la Sidney.



OLEG MOLDOVAN, antrenor tir: „Noi avem o probă sportivă în care sunt tineri de perspectivă dar şi vârstnici cu experienţă şi este o mare întrecere între ei. MUSCA Dacă ea va avea aceeaşi motivaţie şi dorinţă ca şi la ultimul Campionat European, atunci totul va fi bine”.



La doar 15 ani, Anna Dulce este campioana Republicii Moldova la seniori, în proba de tir, pe distanţa de 10 metri şi deţine recordul national la feminin. Ea va fi a doua cea mai tânără reprezentantă din istoria Republicii Moldova la Jocurile Olimpice.



În 2016, arcaşul Dan Olaru a debutat la Jocurile Olimpice de la Londra, tot la vârsta de 15 ani.