4 paşi de bază pentru a alege corect apa îmbuteliată

Vara, cînd e foarte cald, necesităţile organismului nostru dictează consumul unui volum de apă sporit, aşa încît vrem să bem mai mult. Iată 4 pași de bază pentru a alege apa îmbuteliată.



1. Cînd alegeţi sticla cu apă, examinaţi cu atenție eticheta.



Există apă extrasă din fîntîni arteziene, dar şi apă obținută prin curățare în mai multe etape, atunci cînd în primul rînd apa se distilează, iar apoi este îmbogățită cu micro-și macro-elemente.



Indicatorii compoziției chimice și într-un alt caz, şi în altul pot indica norma, însă apa din fîntîna arteziană, care este de origine naturală este mai folositoare pentru organismul nostru. Aceasta are memorie, energetică.



2. Trebuie să decideţi neapărat, de ce anume aveţi nevoie.



Dacă doar să vă potoliți setea, atunci va fi potrivită apa de masă sau curativă, iar dacă doriţi să preveniţi boala, în acest caz, vă va ajuta doar apa minerală curativă. Aceste trei categorii de apă sînt diferite în ce priveşte gradul de mineralizare, adică concentrația substanţelor minerale (ea trebuie să fie indicată pe etichetă): apa de masă are o mineralizare de pînă la 1 gram pe litru, apa minerală curativă de masă ‒ de la 1 pînă la 8 grame pentru litru, apa cu efect curativ ‒ mai mult de 8 grame per litru. Pentru consumul zilnic e bine să cumpăraţi apă minerală curativă cu mineralizarea de pînă la 5 grame.



Dacă o persoană bea apă curativă numai pentru a-şi potoli setea și nu are nici o indicaţie pentru profilaxie, el se poate alege cu o boală, spre exemplu poate face calculi biliari sau renali. Acest lucru se întîmplă din cauza modificării substanţelor minerale în organism.



3. Apa de masă trebuie să fie neapărat fără gaze.



Apa cu gaze nu potoleşte setea, iar dioxidul de carbon irită tractul gastrointestinal, în special, provoacă producerea în exces a acidului clorhidric. Apă minerală din contra trebuie să conțină CO2, altfel aceasta își pierde proprietățile sale folositoare.



Pentru a scăpa de gaze, nu trebuie să deschideţi capacul și să țineți sticla deschisă, căci astfel în apă se formează un. Apa trebuie turnată într-o ceașcă din ceramică, pusă într-un vas cu apă fierbinte și amestecată.



4. La punctul de vînzare pentru apa de masă trebuie să fie prezentate certificatul de conformitate, certificatul de înregistrare și cel de calitate.



Dacă doriți să verificați calitatea apei, are rost să apelaţi la un laborator privat și să solicitaţi expertiza. De altfel, același lucru îl puteţi face şi cu apa de izvor, care poate conține bacterii periculoase.