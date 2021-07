Spania este încrezătoare că va atrage 45 de milioane de turiști străini în 2021

Spania, a doua cea mai importantă destinație turistică mondială, crede în continuare că va atrage 45 de milioane de turiști străini în acest an, în pofida restricțiilor de călătorie care sunt impuse în continuare britanicilor, cel mai important contingent de turiști străini, a declarat luni ministrul Turismului, Reyes Maroto, relatează AFP, citat de AGERPRES.



În 2019, Spania a primi 83,5 milioane de turiști străini, ceea ce a plasat-o pe locul al doilea, după Franța, în topul celor mai importante destinații turistice mondiale. Însă, anul trecut, pandemia de Covid-19 a condus la diminuarea sosirilor de turiști cu 77%.



"Încă putem recupera jumătate din turismul internațional în acest an, este un obiectiv prudent", a declarat Reyes Maroto într-un interviu acordat cotidianului El Pais.



În primele trei luni ale acestui an doar 1,2 milioane de turiști străini au intrat în Spania, dintre care doar 130.000 de britanici, după ce restricțiile sanitare au fost înăsprite ca urmare a celui de al treilea val al pandemiei.



"Pentru vară, ne așteptăm la aproximativ 17 milioane de turiști și mulți dintre ei vor fi britanici, pentru că este vorba de o piață foarte fidelă Spaniei", a adăugat Reyes Maroto.



Cu toate acestea, dacă înainte de pandemie britanicii reprezentau cel mai mare contingent de turiști străini din Spania, în prezent aceștia trebuie să treacă prin carantină la revenirea în țară, ceea ce reprezintă un factor descurajator pentru cei care ar trebui să se reîntoarcă la muncă după vacanță.



Numai turiștii britanici care revin acasă din insulele Baleare, care recent au fost plasate pe lista verde a destinațiilor sigure de autoritățile de la Londra, vor fi scutiți de intrarea în carantină. În 2019, 3,7 milioane de britanici au vizitat insulele Baleare, din cei aproximativ 18 milioane de turiști britanici care au vizitat Spania, țară unde turismul este unul dintre pilonii economiei.



La finele lunii mai, Spania și-a deschis porțile pentru turiștii britanici care nu mai trebuiau să prezinte nici măcar un test PCR, spre deosebire de resortisanții europeni, însă pe fondul înmulțirii cazurilor cu infecție cu coronavirus în Marea Britanie, autoritățile de la Madrid au făcut un pas înapoi și în prezent cer un test PCR negativ vizitatorilor britanici.