8 motive ca să îți lași copilul să meargă în picioarele goale

Mersul desculț este unul dintre demersurile ce contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Parcurge cu atenție articolul de mai jos pentru a descoperi de ce este benefic pentru micuțul tău să-l lași să meargă și cu picioarele goale!



1. Mersul desculț dezvoltă structura piciorului

Din acest punct de vedere, medicii vin cu următoarea explicație: picioarele reprezintă fundația întregului nostru corp. Cu cît piciorul se dezvoltă mai bine, cu atît corpul va fi susținut mai bine și se va dezvolta normal. Practic, un copil trebuie lăsat să meargă și desculț încă de la o vîrstă fragedă pentru dezvoltarea articulațiilor și mușchilor picioarelor, pentru a dobîndi stabilitate și forță în ligamente. În cazul în care vor exista probleme în structura picioarelor, acestea vor conduce la efecte nedorite, cum ar fi malformații la nivelul șoldurilor, genunchilor sau pelvisului. Dacă oricare dintre aceste părți ale corpului vor fi afectate, se va ajunge la un așa-numit „efect de domino”, spun medicii, în sensul în care vor avea de suferit inclusiv cavitatea toracică și coloana vertebrală, transmite qbebe.ro.



2. Mersul desculț antrenează dezvoltarea motricității fine la nivelul picioarelor

Odată ce un copil va merge desculț, picioarele sale vor deveni familiarizate cu suprafețe variate, cu stimuli diverși, obișnuindu-se treptat să le utilizeze pentru mișcări din ce în ce mai complexe.



3. Mersul desculț ajută în conștientizarea corpului

Cu privire la acest aspect, medicii vin cu următoarea explicație: mergînd și desculț, copilul va începe să învețe unde este situat corpul său în spațiu și cum trebuie să se miște. Această deprindere constituie de fapt „memoria musculară”, atît de importantă în dezvoltarea fizică a copilului, în coordonarea mișcărilor.



4. Mersul desculț sprijină dezvoltarea senzorială

Odată ce va merge și desculț, creierul copilului va fi stimulat pe măsură ce se va deprinde simțul echilibrului și în corp vor începe să se dezvolte și alte componente esențiale ale sistemului senzorial, cum ar fi propriopercepția (percepția corectă a poziției în spațiu). În schimb, dacă un copil va merge doar încălțat, se va diminua calitatea și cantitatea informațiiilor senzoriale despre mediu și despre corp.



5. Mersul desculț asigură propriopercepția

Datorită acesteia, va fi conștientizată poziția unei părți a corpului în raport cu altele și vom primi informații legate de senzațiile de la nivelul mușchilor și articulațiilor. Practic, prin propriopercepție copilul va înțelege că unul dintre picioare se află în legătură cu celălalt.



6. Mersul desculț stimulează anumite puncte de pe talpa piciorului

În momentul în care un copil este lăsat să meargă și desculț, vor fi antrenate anumite puncte din tălpi (realizîndu-se un fel de reflexoterapie plantară) ce vor putea să îmbunătățească funcționarea mai multor organe din corp. Astfel, se va ajunge la o stare de bine pentru tot organismul.



7. Mersul desculț apropie copilul de natură

Cu cît un copil va avea mai multe ocazii să meargă desculț, cu atît va ajunge să cunoască mai bine elemente din natură. De la descoperirea particularităților suprafețelor diferite pe care le va explora pînă la admirarea elementelor din natură, va începe să se conecteze cu natura, să o aprecieze mai mult, dezvoltîndu-și totodată simțurile. Odată cu o mai bună conectare cu mediul natural, copilul va dobîndi și mai multă energie. Pentru ca micuțul tău să fie în deplină siguranță cînd stă desculț în natură, medicii recomandă aplicarea protecției solare și, în plus, este esențial să se evite spații publice în vederea evitării apariției infecțiilor bacteriene, virale sau fungice. De asemenea, specialiștii insistă asupra purtării de încălțăminte cînd diferite suprafețe (asfaltul, nisipul etc.) sînt prea fierbinți din cauza temperaturilor ridicate și ar putea provoca arsuri grave celor mici.



8. Mersul desculț oferă un somn mai bun

Dacă un copil va merge în mod constant desculț, se va ajunge la o creștere mai mare a numărului de electroni negativi în organism, ceea ce va ține sub control radicalii liberi. Mersul pe diferite suprafețe va acorda suficient răgaz corpului să absoarbă electroni negativi, benefici inclusiv pentru un somn mai odihnitor.