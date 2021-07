Șapte proprietăți neobișnuite ale cireșelor

Samantha Cassetti, doctor în științe medicale, și nutriționista Keri Gans, într-un interviu acordat Women's Health, au numit șapte proprietăți neașteptate ale cireșelor.



În primul rînd, datorită conținutului ridicat de vitamina C și alți antioxidanți, fructele pot ajuta la prevenirea apariției ridurilor. De asemenea, cireșele reduc riscul de apariție a cancerului datorită conținutului de polifenoli care au un efect anti-cancerigen, anunță gazeta.ru



În același timp, în articol se subliniază faptul că cireșele în sine puțin probabil să înlăture riscul de apariție a cancerului, dar utilizarea regulată a acestor fructe, împreună cu un stil de viață sănătos, va reduce probabilitatea de apariție a bolii.



În plus, avînd compuși polifenolici de protecție, cireșele ajută la scăderea tensiunii arteriale. Cireșele sînt, de asemenea, capabile să încetinească scăderea capacității cognitive datorită antocianinelor, care conferă boabelor culoarea de roșu închis. Aceste pomușoare îmbunătățesc activitatea creierului și memoria, reduc riscul de a dezvolta boala



Alzheimer și alte tipuri de demență. Antioxidanții prezenți în cireșe pot reduce riscul apariției bolilor de inimă. De asemenea, ele protejează vasele de sînge de la formarea plăcilor.



În plus, fructele contribuie la lupta împotriva diabetului de tip 2. Polifenolii, care se conțin în cireșe, cresc sensibilitatea la insulină. Melatonina hormonală prezentă în cireșe ajută să adormiți și să dormiți mai bine.