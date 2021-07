Ce spun astrele azi, 2 iulie

Berbec

Luna ramane in semnul tau zodiacal si intareste unele aspecte menite sa te sustina in a constientiza felul in care relationezi, sa echilibrezi balanta Tu - Ceilalti. Este o zi tensionata, pe care o poti aborda cu pesimism si teama de respingere. De fapt cel care nu accepta ceva la tine esti chiar tu! Mergi in trecutul tau pentru a identifica suferinta, iarta si cere-ti iertare pentru a rupe legatura de ea.



Taur

Luna din Berbec iti accentueaza axa sanatatii. La serviciu se anunta o atmosfera destul de incordata. Este posibil sa nu te simti in largul tau printre colegii de munca, sa fii nevoit sa indrepti erorile unui coleg sau sa fii tras la raspundere pentru greselile unui subaltern. Nu lasa stresul sa puna stapanire pe tine, extrage invataminte din situatiile traite si comunica clar si deschis.



Gemeni

Tu poti simti o dorinta puternica de recunoastere, de atentie si respect din partea celor din jur. Atentie la cheltuielile pe care le faci, verifica daca in spatele lor se afla o nevoie reala sau doar o investitie in capital de imagine. Relatia cu partenerul de viata sau cu copiii nu functioneaza chiar cum ti-ai dori intrucat esti destul de rigid si dornic de control. Poti primi sprijin si inspiratie de la o persoana influenta.



Rac

Tu poti intampina dificultati in exprimarea emotiilor si sentimentelor dintr-o nevoie acuta de securitate. Poti descoperi in tine unele calitati si talente care sa iti creasca increderea in tine si care sa te sprijine sa iti schimbi atitudinea fata de familie sau fata de felul in care te manifesti in societate. Se poate crea un context favorabil care sa iti aduca castiguri financiare din activitati care tin de comunicare, scris sau alte talente care implica dexteritate.



Leu

Pentru tine aceasta zi se anunta destul de tensionata dar cu un foarte mare potential de crestere. Prin izolare, intuitie, comunicare cu Divinitatea si recunostinta, poti evalua nivelul tau de evolutie si poti atinge pacea si echilibrul interior. Poti simti nevoia de competitie si masurare de rezultate, iar vestea buna este ca le poti gasi integrate in constiinta ta si le poti masura prin pasii parcursi in evolutia ta.



Fecioara

Priveste aceasta perioada de privatiuni materiale cu recunostinta pentru tot ceea ce ai si cu intelepciunea ca ai castigat pe alta parte. Vezi cum te-au constrans dar si cum te-au condus in evolutia ta banii de care nu ai dispus: poate ti-ai dezvoltat creativitatea, ingeniozitatea, ai fost nevoit sa faci apel la puterile invizibile din planuri superioare. Poti vedea ca viata este menita sa fie simpla si ca esti in abundenta cand dispui de tine?



Balanta

Nu iti urma impulsul catre conflict sau cearta, oricat de mari ar fi provocarile, caci toate acestea ti-ar putea afecta imaginea publica. Nu este nimeni vinovat, este doar o situatie pe care o poti trata cu prezenta si intelepciune. Refugiul in munca este posibil sa simti ca nu mai functioneaza si este momentul sa iti privesti in ochi partenerul de munca sau de viata si sa te manifesti cu toata gratia pentru a avea relatii implinite.



Scorpion

Pentru tine se anunta o zi destul de stresanta la serviciu si te poti simti slabit si devitalizat. Daca simti ca nu te mai regasesti in activitatea pe care o prestezi si simti nevoia de schimbare, poti profita de energia momentului pentru a vedea ce ai avut de invatat pe parcursul tau de pana acum si sa alegi constient catre ce iti doresti sa te indrepti. Bucura-te de viata si ingrijeste-ti corpul pentru a-ti mentine starea de sanatate.



Sagetator

Tu ai ca scop echilibrarea balantei dintre relatia amoroasa si relatia cu cei din anturaj. Ai cernut in ultima vreme prietenii, apropiatii, grupurile si organizatiile din care faci parte dar si proiectele in care te implici. Ai pastrat alaturi putini prieteni dar de nadejde si pentru o lunga perioada de timp. Poti fi suspicios, radical sau poti manifesta dorinta de a-i schimba pe ceilalti. Daca esti dispus sa schimbi, cauta in tine acel ceva care se vrea schimbat.



Capricorn

Pe de o parte sufletul tau, intimitatea, si pe de alta parte cariera, imaginea ta publica, se privesc fata in fata si isi cer fiecare dintre ele drepturile. Intru armonizarea acestor aspecte este posibil sa primesti sprijin si inspiratie de la un asociat sau partener pe care tu il percepi ca fiind de incredere, fidel si cinstit. Asculta-ti inima caci ea este ghidul tau cel mai elocvent, iti cunoaste povestea si iti poate indica drumul care este cu adevarat pentru tine.



Varsator

Dispui in continuare de imaginatie si clarviziune. Poti simti o mare atractie catre studiu, catre domenii noi care tin de ocultism. Ai calitati spirituale latente dar care sunt apte sa fie dezvoltate. Ar putea fi revelator sa iti revezi visele pentru ca ele pot fi profetice si te pot pune in legatura cu lumi nevazute. Poti contempla cu mare placere opere de arta si poti fi vrajit de orice forma de frumos. Controleaza-ti tendinta de a cheltui. Pot aparea castiguri din domenii care au legatura cu lichidele.



Pesti

Tu ai o imaginatie debordanta si o viziune transcedentala. apriorica. Te poti simti atras de psihologie si poti manifesta dorinta de a ridica omenirea la un alt nivel de viata. Poti fi invaluit de o sensibilitate emotionala extraordinara, empatizezi cu oricine dar este posibil sa manifesti si tendinta spre idealizare sau confuzie. Evita, pe cat posibil, cheltuielile, pentru un moment cand poti fi mai econom sau mai calculat.