Ce spun astrele azi, 28 iunie

Berbec

Este o zi in care poti primi sfaturi si informatii deosebite din partea prietenilor sau a persoanelor care te sprijina in domeniul socio-profesional. Este bine sa asculti si sa eviti a-ti divulga planurile. De la chestiunile financiare se pot isca discutii aprinse. Fie aceste persoane iti cer bani sub diverse forme, fie te indruma in directii financiare favorabile lor, dar nepotrivite tie.



Taur

Esti actorul principal astazi, atat in domeniul profesional in care activezi, cat si acasa, printre membrii familiei. Ai farmec, stralucire si toata lumea te va asculta cu interes. Singurii nori ce pot aparea se intrezaresc din partea sefilor, care te vor provoca la niscai discutii aprinse. Insa, cu putina atentie vei reusi sa depasesti totul cu bine.



Gemeni

Sunt momente bune pentru a-ti schimba filozofia de viata. Vizionarea unor spectacole de teatru, film, muzica sau dialogurilor cu oamenii instruiti in ale vietii ti-ar bucura si linisti sufletul. Inconjoara-te de lucruri frumoase, planifica-ti activitati culturale, parcurgerea unui curs necesar in domeniul profesional sau unul pe teme spirituale.



Rac

Inceputul saptamanii iti aduce in atentie plata facturilor si verificarea bugetului de venituri si cheltuieli. Minunat este ca primesti sustinere materiala, fie de la partenerul de viata sau rude, fie de la colaboratori. Totuși, este bine ca mai intai sa-ti achiti datoriile, sa te ocupi de cheltuielile prioritare si abia pe urma sa te gandesti la investitii sau imprumuturi.



Leu

Relatiile parteneriale te solicita mult. Partenerul de viata si unii colaboratori iti sunt alaturi si te ajuta exact cat ai nevoie. Insa exista si persoane, alaturi de care esti implicat in diverse activitati profesionale, care iti pun bete in roate. Fii prudent si observa atent pe toata lumea din preajma ta. Dupa-amiaza, retrage-te in linistea caminului si stai de vorba cu cei dragi.



Fecioara

Este o zi cu multa forfota la serviciu, dar si in planul domestic ai treburi de rezolvat. Minunat este ca primesti ajutoare de la cine te astepti mai putin. Relatiile colegiale sunt armonioase si orice diferend se poate ameliora. Pe de alta parte sunt posibile niscai neplaceri la capitolul sanatate. De aceea, fii prudent si dozeaza-ti eforturile. Rezerva-ti momente pentru odihna!



Balanta

Iubirea pluteste in aer, indiferent ca este vorba despre cei dragi sau despre animalul de companie. Sigur ca din te miri ce se pot isca furtuni, dar aceste furtuni seamana cu cele formate intr-un pahar cu apa. Totusi ia aminte la nevoile si dorintele celor dragi. Pe de alta parte sunt momente minunate de a te dedica unui hobby. Se recomanda prudenta in privinta cheltuielilor.



Scorpion

Frumos si usor iti poti rezolva treburile gospodaresti. Membrii familiei te sustin, de aceea asculta si parerile lor. Insa din sfera profesionala poti primi solicitari importante. Cu putin efort si bunavointa vei reusi sa rezolvi onorabil si indatoririle profesionale si pe cele gospodaresti. Spre seara, aduna-i pe cei dragi la o șuetă. Selecteaza-ti cheltuielile, deoarece risti sa ramai fara bani!



Sagetator

In orice mod te-ai exprima, astazi vei aduce mult farmec in relatiile cu ceilalti. Vorbele tale sunt pline de duh si savurate pe indelete de ceilalti. Totusi, fereste-te sa oferi sfaturi, sa emiti pareri personale sau judecati la adresa actiunilor altora. In a doua parte a zilei se intrezaresc calatorii pe distante scurte si intalniri cu persoanele din anturajul apropiat.



Capricorn

Se pare ca primesti bani sau cadouri, fie de la rude, fie de la colegii din sfera profesionala. Minunat este ca salarizarea de la locul de munca se poate imbunatati. Deocamdată sunt castiguri mici, dar suficiente cat sa-ti rezolvi chestiunile personale prioritare si sa-ti bucure sufletul. Fereste-te de investitii pe termen lung si de cheltuieli nefondate!



Varsator

Ziua este favorabila activitatilor de innoire si infrumusetare. Planifica-ti schimbarea garderobei, mergi la o sedinta de masaj, de aranjare a parului sau invita-i pe cei dragi la o hoinareala prin magazinele preferate. Farmecul pe care il emani astazi va atrage in preajma ta multi admiratori, care vor incepe sa-ti sustina planurile de viitor. Totul este sa te lasi ajutat!



Pesti

Cu toata forfota din jur, tu te simti bine si in siguranta. Esti discret astazi, retras, dar zambitor. Sigur, gandurile nelinistitoare vizavi de copii sau persoana iubita iti dau tarcoale, dar parca o mana nevazuta le alunga si sadeste in loc bunavointa, incredere si bucurie. Asculta-ti vocea interioara si tine cont de ceea ce simti. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o plimbare in aer liber.