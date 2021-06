Microsoft prezintă o nouă versiune a sistemului de operare Windows

Grupul informatic american Microsoft va prezenta joi o nouă versiune a sistemului de operare Windows, la șase ani după lansarea Windows 10, transmite Reuters.



Potrivit AGERPRES, acest sistem de operare care a transformat Microsoft într-un gigant mondial, care a dominat piața computerelor personale timp de mai mulți ani, a fost devansat ca popularitate în ultimii ani de dispozitive care utilizează software-ul Apple și Google dar cu toate acestea Windows este în continuare elementul central al poziției solide pe care o ocupă Microsoft pe piața corporate.



În plus, noul sistem de operare actualizat ar putea fi și pe placul persoanelor fizice, care în ultimul an au ajutat la creșterea vânzărilor de PC-uri, grație muncii de acasă în perioada pandemiei de COVID-19.



Analiștii se așteaptă ca noua versiune să poarte denumirea Windows 11 și să conțină unele update-uri pentru utilizatorii de business care să îl facă mai ușor de utilizat în sistem dual-monitor. De asemenea, ar putea veni cu unele unele update-uri pentru pasionații de jocuri pe PC, un alt segment important de clienți pentru Microsoft, inclusiv o aplicație pentru Xbox.



Microsoft urmează să ofere mai multe detalii joi, la evenimentul de lansare online, ocazie cu care va anunța și planurile sale pentru noul Windows Store modernizat.



Recent, Microsoft a redus comisioanele pentru jocurile vândute prin intermediul magazinului său până la 12%, mai puțin decât comisionul de 15% pe care îl percepe pentru alte aplicații, și a fost un critic vehement al magazinului App Store al celor de la Apple Inc, care percepe comisioane de 30% și cere dezvoltatorilor să utilizeze sistemul de păți dezvoltat de Apple.



Sistemul de operare Windows a stat la baza ascensiunii Microsoft în anii 1990 pe măsură ce computerele personale au devenit ceva normal în rândul companiilor și consumatorilor. Însă acest sistem de operare a fost nevoit să treacă în spatele sistemelor de operare iOS, dezvoltat Apple, și Android, dezvoltat de Alphabet Inc, pe măsură ce telefoanele mobile au înlocuit PC-urile în calitate de principal dispozitiv de computing pentru miliarde de utilizatori.



Windows rămâne însă una dintre cele mai mari platforme în sectorul tehnologiei astfel că segmentul de personal computing al Microsoft, care include veniturile generate de Windows în rândul companiilor și consumatorilor, a fost responsabil pentru 48,2 miliarde de dolari din veniturile de 143 de miliarde de dolari realizate de grupul american în ultimul exercițiu fiscal.



Windows 10, cea mai recentă versiune a sistemului de operare, are 1,3 miliarde de utilizatori, aproape la fel de mulți ca baza totală de dispozitive Apple instalate, de 1,65 miliarde utilizatori, dar mai puțin de jumătate decât cei trei miliarde de utilizatori de Android.



În rândul PC-urilor și laptop-urilor, Windows a pierdut o parte din cota de piață în 2020 în fața dispozitivelor Chromebooks de la Google, pe măsură ce școlile au optat pentru dispozitive mai ieftine pentru învățarea online, dar cu toate acestea controlează încă o cotă de piață de peste 80 %, potrivit firmei de cercetare de piață IDC.