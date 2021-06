Cel mai înalt hotel din lume a fost inaugurat la Shanghai

Cel mai înalt hotel din lume a fost inaugurat în vârful Shanghai Tower, un zgârie-nori care are o înălțime de 632 de metri și care se află în capitala economică a Chinei, informează joi AFP.



Acest hotel de lux ocupă ultimele etaje ale Shanghai Tower, care are în total 128 de etaje și ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai înalți zgârie-nori din lume, după celebrul Burj Khalifa (828 de metri) din Dubai.



J Hotel, inaugurat oficial sâmbăta trecută, aparține grupului Jin Jiang International Hotels, al cărui acționar majoritar este statul chinez.



Hotelul are 165 de camere, dintre care unele pot fi închiriate cu prețuri astronomice, așa cum este cazul celui mai frumos dintre apartamentele sale, decorat cu candelabre de cristal și echipat cu o saună, care poate fi închiriat cu 67.000 de yuani (8.660 de euro) pentru serile de sâmbătă.



Restaurantul hotelului, situat la etajul 120, și piscina, plasată la etajul 88, fac parte dintre principalele atracții ale acestui hotel, a cărui deschidere oficială a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus.