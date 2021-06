Cum cheltuiesti bani degeaba pe multivitamine fara efecte benefice

Suplimentele alimentare pe baza de multivitamine sînt adesea recomandate ca adjuvant in imbunatatirea starii de sanatate, insa te-ai gandit vreodata ca efectele lor nu sînt cele pe care le astepti? Mai exact, multivitaminele nu te ajuta cu nimic nici in prevenirea anumitor afectiuni, nici in tratarea lor, ci sînt doar bani cheltuiti degeaba.



Pentru a se ajunge la aceasta concluzie a fost nevoie de 3 studii ample, publicate in revista "Annals of Internal Medicine", care au analizat consumul de multivitamine in 3 situatii diferite. Toate cele 3 cercetari recente arata ca multivitaminele nu au niciun efect benefic asupra starii de sanatate.



Multivitaminele ar trebui inlocuite cu legume, fructe, nuci si lactate

O echipa de cercetatori de la Scoala de Sanatate Publica "Johns Hopkins Bloomberg" din Baltimore, SUA, a analizat toate cele 3 studii, iar concluzia a fost aceea ca oamenii ar trebui sa inceteze sa mai dea bani pe multivitamine inutile. In schimb, din banii respectivi ar trebui sa cumpere legume, fructe, oleaginoase si lactate degresate. In plus, oamenii preocupati de imbunatatirea starii de sanatate ar trebui sa faca sport, nu sa se bazeze pe multivitamine.



Suplimentele cu multivitamine nu reduc riscul de boli cardiovasculare sau de cancer

In primul studiu cu privire la efectele multivitaminelor asupra starii de sanatate au fost cercetate cazurile a 350.000 de persoane, care au luat suplimente alimentare cu vitamine si minerale pe o perioada lunga de timp. La finalul cercetarii, nu s-a putut dovedi clar ca multivitaminele au redus riscul de boli cardiovasculare sau de cancer.



Multivitaminele nu reduc riscul de declin cognitiv

Cel de-al doilea studiu a fost realizat de Scoala de sanatate Publica a Universitatii Harvard (SUA), pe o perioada de 12 ani. Subiectii, 5950 de barbati cu varste de peste 65 de ani, au luat zilnic multivitamine pentru scaderea riscului de declin cognitiv. Testele de memorie realizate de-a lungul timpului au aratat ca nu exista nicio imbunatatire a functiei cognitive la persoanele care au luat multivitamine, fata de cele care nu au luat astfel de suplimente.



Multivitaminele nu previn infarctul

Un al treilea studiu a fost realizat pe 1700 de persoane care au suferit un infarct si au luat multivitamine pe o perioada de 5 ani, pentru a-l preveni pe al doilea. Concluzia specialistilor a fost ca multivitaminele nu au prevenit al doilea infarct, riscul acestei afectiuni fiind deja prea mare.