Ce spun astrele azi, 24 iunie

Berbec

Ziua iti aduce multa forta, in special in segmentul profesional. Posibil sa-ti displaca multe si marunte la serviciu, in relatiile colegiale, cele cu sefii sau vizavi de pozitia si imaginea ta in cadrul unui grup de lucru. Acum ai sanse deosebite de a realiza corectiile necesare imbunatatirii acestora. Traversezi o perioada in care iti poti reorganiza planurile de viata exact cum iti doresti.



Taur

Se pare ca iti vei revizui multe idei, conceptii, poate chiar filozofii de viata îmbrățișate până acum. Dinspre planurile subtile ale existentei iti vin informatii pretioase, care vrei nu vrei, te conduc spre formularea unor observatii si concluzii cu totul noi. La prima vedere s-ar putea sa negi realitatea cotidiana, pe considerentul ca ti se pare sau ca majoritatea oamenilor fac lucrurile intr-un alt fel.



Gemeni

Pe langa aspectele financiare personale cotidiene, de tipul cumparaturi, achitarea unor facturi, datorii, vor aparea in plus fie cheltuieli care vizeaza domeniul profesional, fie informatii deosebite legate de veniturile obtinute la un loc de munca. Totul roieste in jurul banilor astazi, fiind astfel dificil sa te concentrezi pe altceva. Partenerul de viata, o ruda apropiata, chiar si prietenii pot apela la bugetul tau pentru a-si rezolva chestiuni personale.



Rac

Colaborarilor ar trebui sa le acorzi atentie. Se preconizeaza schimbari importante in orice tip de parteneriat, inclusiv in relatia cu un partener de viata. Datorita pozitiei tale sociale, poate a imaginii tale publice, partenerii de afaceri si cel de viata pot dizolva rapid si pe neasteptate legaturile cu tine. Sau te pot provoca la discutii zgomotoase pe tema conditiilor si termenilor de desfasurare a proiectelor si actiunilor comune.



Leu

O zi in care va trebui sa te ocupi de treburile marunte si de rutina, atat la serviciu, cat si acasa. Bazeaza-te mai mult pe tine, pentru ca toti ceilalti au alte treburi si vor refuza politicos sa-ti acorde vreun ajutor. Neplaceri pot aparea numai de la faptul ca iti doresti cu ardoare sa faci cu totul altceva decat iti propune contextul zilei. Relaxeaza-te si accepta iuresul evenimentelor.



Fecioara

Indreapta-ti atentia spre relatia cu persoana iubita si copiii. Veselia este in toi, toată lumea se relaxează, asa incat profita de toate acestea si alatura-te celor dragi in diverse actiuni recreative sau necesare rezolvarii unor nevoi personale. Discrepante pot aparea de la cheltuielile comune, pentru ca toti ceilalti au pretentia sa platesti tu orice aspect legat de evenimentele zilei. Stabileste o limita financiara clara si respecta-o intocmai.



Balanta

Astazi este bine sa te alaturi membrilor familiei, sa iei legatura cu rudele apropiate sau sa-ti indrepti atentia spre treburile gospodaresti. Si totusi, fie indatoririle profesionale, fie partenerul de viata iti vor da peste cap planurile domestice. Solicitarile din partea colaboratorilor sunt mari si greu de tinut in frau. Organizeaza-ti treburile zilei astfel incat sa rezolvi prioritatile, dar sa-ti ramana timp si energie si pentru cei dragi.



Scorpion

Multa lume roieste in preajma ta si oricat ai dori sa eviti contactul cu ceilalti, tot se va gasi o modalitate prin care cineva sa te țină de vorba pe teme diverse. In special, despre sectorul profesional si cel al sanatatii poti afla astazi informatii pretioase. Unele aspecte discutate mai demult, dar uitate intr-un colt al mintii vor reveni astazi. Ar fi intelept sa tii cont de tot ce afli.



Sagetator

Calculele facute in dimineata zilei, vizavi de plata aferenta eforturilor depuse de tine in segmentul profesional sunt de departe altele decat cele pe care le fac superiori tai ierarhici de la serviciu. Discrepanța dintre ce suma astepti tu drept plata si ceea ce primesti efectiv, te răscolește profund. Este bine sa-ti dozezi eficient cheltuielile si sa te rezumi la strictul necesar.



Capricorn

Este greu sa te adaptezi evenimentelor zilei si unui ritm impus de ceilalti. Pentru ca tu iti doresti ceva mai multa intimitate, discretie si mai ales timp si energie de a te ocupa numai de tine, sigur ca intri in polemici cu oricine iti iese in cale. Mai ales, membrii familiei te provoaca mult si-ti solicita eforturile. Cu putin efort si bunavointa ai reusi sa te descurci onorabil cu toate.



Varsator

Starile tale de spirit sunt amestecate si la fel si evenimentele la care vei lua parte. Ziua este favorabila meditatiei profunde la diverse conceptii, idei, relatii sau situatii in care esti implicat. Revizuirea acestora este imperioasa, pentru ca influxurile astrale te tot provoaca in acest sens. Chiar daca simti ca trebuie sa renunti la unele persoane din anturajul apropiat sau sa te distantezi de anumite situatii, fii prudent si lasa actiunea propriu-zisa pentru zilele urmatoare.



Pesti

Provocarile dinspre segmentul socio-profesional sunt majore, pentru ca legi totul de eforturile personale depuse si plata aferenta acestora. La prima vedere, nemultumirile financiare iti induc o atitudine nepotrivita fata de persoanele superioare ierarhic de la serviciu, dar si fata de orice persoana autoritara care iti iese in cale. Relaxeaza-te, fii deschis fata de ceilalti si ai incredere ca Universul iti calauzeste pasii doar spre oameni si evenimente benefice tie.