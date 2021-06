Ce spun astrele azi, 15 iunie

Berbec

O zi destul de agitata, datorita numeroaselor probleme care pot sa apara si care necesita rezolvare urgenta. S -ar putea ca in cursul diminetii sa fie necesar sa faci o cheltuiala pentru a ajuta o persoana apropiata sa iasa dintr-un impas. In jurul pranzului, sunt posibile tensiuni si orgolii in relatia cu un prieten sau cu persoana iubita, iar sarcinile de serviciu sunt realizate cu dificultate. Prin urmare, astazi ar fi bine sa privesti detasat lucrurile si sa renunti la incapatanare si nerabdare.



Taur

O zi cu zbucium interior, framantari si griji. S-ar putea sa ai sentimentul de insecuritate emotionala si materiala sau sa primesti vesti ingrijoratoare de la unul dintre parinti. Oricum, ai tendinta sa fii pesimist, sa-ti canalizezi gandurile mai mult asupra lucrurilor care nu-ti plac decat asupra celor care-ti plac, iar in acest fel iti alimentezi singur starea de nemultumire. Incearca sa te destinzi si pe cat posibil si sa nu te mai implici emotional in tot ce se intampla.



Gemeni

Chiar daca de regula esti abil in comunicare si destul de flexibil, de data aceasta iti va fi destul de greu sa te faci inteles, mai ales in mediul familial. Mai mult decat atat, s-ar putea ca unele demersuri legate de casa, familie sau locuinta, sa inainteze cu dificultate din cauza lipsurilor financiare. Tocmai de aceea, decat sa te enervezi inutil, mai bine lasa-le sa se intample in ritmul lor. S-ar putea ca in momentul in care te detasezi, sa vina niste solutii nesperate. Spre seara, sfatul unei rude iti poate fi de mare ajutor.



Rac

Zona financiara reprezinta punctul nevralgic astazi. Probabil ca trebuie sa onorezi invitatia unui prieten la un eveniment sau ti se cere sprijin financiar, pe care nu esti sigur ca vrei sa-l acorzi. Practic, esti tentat sa respingi orice activitate sau invitatie care necesita cheltuiala, pentru ca ai senzatia ca arunci banii pe fereastra. Pe de alta parte, pot aparea tensiuni in relatia cu un partener, motivul fiind recuperarea unei sume de bani sau impartirea unui profit. Incearca sa fii ceva mai flexibil si concesiv, mai ales dupa pranz.



Leu

O zi destul de tensionata. Luna se afla in continuare in semnul tau zodiacal, insa este tensionata de planetele din zona carierei si relatiilor. Prin urmare, unele blocaje aparute in plan profesional, in relatia cu un sef sau un colaborator, iti pot crea nervozitate si neliniste. Mai cu seama dupa-amiaza, incearca sa fii ponderat, evita reactiile disproportionate si exagerarile, in discutiile cu partenerul de viata sau cu cei din jur.



Fecioara

Probabil ca astazi nu esti in cea mai buna forma, ba chiar esti tentat sa te lasi prada gandurilor negre de tot felul. Framantarile tale, se pare ca au legatura cu relatia afectiva aflata intr-un moment de criza, sau cu felul in care esti privit si tratat la locul de munca. Incearca sa nu amplifici mai mult decat e cazul aceste nemultumiri, pentru ca ai putea regreta unele reactii fata de cei din jur. Dupa pranz, evita excesele de orice fel si nu te suprasolicita.



Balanta

In cursul diminetii este posibil sa iti faci grji legate de bani, fie din cauza ca esti invitat undeva si nu prea dispui de fonduri, fie ai de facut niste plati urgente, pe care nu stii cum sa le onorezi. In a doua parte a zilei, ai asteptari foarte mari de la cei din jur si tinzi sa iei personal orice observatie sau critica. Rigiditatea si dorinta de a avea mereu ultimul cuvant, pot duce la certuri in relatiile cu copiii sau cu persoana iubita. Se intelege ca e nevoie de prudenta, calm si permisivitate, pe tot parcursul zilei.



Scorpion

Cariera este astazi pe primul loc si s-ar puea sa nu inchei prea repede programul de lucru, pentru ca apar lucruri de rezolvat pe tot parcursul zilei. E-adevarat ca unele sarcini profesionale necesita un consum crescut de energie si multa diplomatie pentru a gestiona mai usor relatiile de colaborare, destul de tensionate. Insa cu cat lucrurile par mai dificile, cu atat te ambitionezi mai mult sa le duci la bun sfarsit. Dupa-amiaza, evita dicutiile in contradictoriu cu sefii.



Sagetator

Ziua de astazi este mai potrivita pentru vacanta, decat pentru afaceri sau pentru obiective profesionale importante. Insa chiar daca nu esti in vacanta, incearca pe cat posibil sa-ti simplifici agenda si sa te ocupi doar de sarcinile ce nu pot fi amanate. Asta pentru ca lucrurile merg foarte greu si necesita un efort mult prea mare pentru a le finaliza. In orice caz, amana initierile de proiecte, sau semnarea unor acte importante. Nu este o zi favorabila pentru astfel de demersuri.



Capricorn

Prima parte a zilei este caracterizata de tensiuni in relatia afectiva. Acetea apar pe fondul unor asteptari foarte mari de la persoana iubita sau din cauza posesivitatii si geloziei. Dupa pranz insa, atentia se muta in zona banilor pentru ca esti nevoit sa gasesti o solutie rapida pentru a iesi dintr-o incurcatura. In orice caz, recurgi la tot felul de artificii, pentru a te achita de niste datorii sau pentru a onora niste promisiuni. Din punct de vedere profesional, ai foarte mult de lucru si probabil ca nici nu-ti trece prin cap sa-ti faci vreun plan de week-end.



Varsator

O zi destul de dificila, sub aspectul relatiilor parteneriale sau relatiei de cuplu. Esti nerabdator, precipitat si impulsiv, ai tendinta sa iei totul personal, accepti foarte greu parerile celorlalti, iar aceasta atitudine poate isca reactii adverse din partea celor din jur. Totusi, n-ar fi rau sa asculti ce au de spus ceilalti, pentru ca ai tendinta de a te iluziona cu privire la o colaborare si prin urmare, poti lua decizii gresite. Daca ai de dat un raspuns important, amana macar pana maine.



Pesti

In timp ce altii isi fac planuri de vacanta, tu nu-ti vezi capul de treaba. Numai ca s-ar putea ca unele sarcini, desi simple, sa-ti mai mult timp decat in mod obisnuit din cauza ca s-au strecurat niste greseli pe care acum trebuie sa le indrepti. Si chiar daca te astepti sa fii ajutat, se pare ca nimeni nu se grabeste sa se ofere, asa ca va trebui sa te descurci singur. Dupa-amiaza, este nevoie de calm si rabdare, tocmai pentru a evita acele greseli.