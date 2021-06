Ce spun astrele azi, 14 iunie

Berbec

Segmentul prietenilor este accentuat astazi de intalniri si discutii interesante. Vei afla informatii legate de posibile colaborari viitoare de bun augur. Totusi, unele sfaturi sau indemuri te vor deranja pentru ca sunt contradictorii dorintelor sau putintelor tale momentane. Recomandabil este sa asculti atent, sa eviti graba in decizii si concluzii. Chiar sunt momente deosebite, pentru ca cele aflate astazi sunt cu bataie lunga.



Taur

Multe se petrec in segmentul profesional, mai ales in relatiile cu sefii. Fii prudent si indeplineste-ti la timp sarcinile de lucru, pentru ca foarte usor ceilalti iti pot observa greselile sau punctele slabe din pregatirea ta profesionala. Oricum, totul duce spre schimbare majora la serviciu. Concentreaza-ti eforturile spre a fii cat mai bine informat si urmareste alte domenii de activitate din care ti-ai putea castiga existenta cotidiana.



Gemeni

Este o zi in care ai sanse sa te gandesti la subiecte frumoase, poti alcatui planuri marete fie pentru a studia, a invata lucruri noi, fie pentru a calatori in strainatate. Gandurile iti sunt atrase si de alte filozofii de viata, pe care vei dori sa le impartasesti si cu cei dragi. In a doua parte a zilei, ti-ar prinde bine o vizita la expozitie de arta, un dialog cu cineva care a calatorit de curand si se afla in anturajul tau apropiat sau vizionarea unui film bun.



Rac

Se intrezaresc cheltuieli pe facturi, taxe, servicii de care ai beneficiat candva sau intentionezi sa beneficiezi acum si alte tipuri de cheltuieli comune cu altii. In mod special este nevoie sa fii prudent vizavi de cheltuielile necesare casei, spatiului in care locuiesti si membrilor familiei. Ai sanse deosebite de a investi mult si bine in sectorul domestic si in relatiile familiale. Ajuta-i pe cei dragi in rezolvarea aspectelor materiale ale existentei cotidiene.



Leu

Relatiile cu ceilalti sunt anoste, existand riscul sa apara neplaceri de la discutii banale. Deocamdata, tendinta ta de a vorbi mult si, uneori, fara rost, sigur ca atrage oprobiul celorlalti. Evita critica excesiva, emiterea unor judecati personale la adresa altora si sfaturile pe care tu zici ca le imparti cu darnicie. Reactiile venite de la partenerul de viata sau de la persoanele intalnite astazi ar trebui sa le studiezi pe indelete.



Fecioara

Este o zi cu multa activitate la serviciu. Colegii te sustin prea putin fata decat ti-ai dori tu. Insa, daca ai sa-ti selectezi prioritatile si ai sa te ocupi de ele cum stii tu mai bine vei finaliza totul cu bine. Pe de alta parte, este posibil sa se accentueze neplacerile specifice sistemului cardiac. Alimenteaza-te corect si dozeaza-ti eforturile. Evita analizele si consultatiile medicale, pentru ca te poti trata singur foarte bine, daca-ti asculti trupul si sufletul.



Balanta

Intuitia ta este accentuata si foarte usor poti prinde firul gândurilor celor dragi. Ceea ce oferi tu altora, aceea se intoarce la tine. Astfel, daruieste cu inima deschisa din stralucirea ta, din forta ta de a rezolva lucrurile in stil mare si totul se va intoarce la tine inzecit. Chiar daca unii vor critica disponibilitatea ta fata de orice fiinta, tu mergi mai departe. Antreneaza-i pe cei dragi in activitati recreative sau aranjeaza o surpriza de genul o invitatie la film in oras.



Scorpion

Esti solicitat si acasa de catre membrii familiei si la serviciu, de catre sefi si colegi. Insă, tu îți doresti sa fii departe de ochii si compania lumii, iar asta se poate aranja cu putin efort si bunavointa. Sunt accentuate neplacerile vizavi de segmentul profesional, dar ai incredere ca, in umbra, mana divina este alaturi de tine. Detaseaza-te de toate, rezolva-ti indatoririle atat cat poti si evita discutiile contradictorii. Seara te vei relaxa alaturi de cei dragi.



Sagetator

Sunt posibile multe discutii cu persoanele din anturajul apropiat. Schimbul de informatii atat cu prietenii, cat si cu persoanele din segmentul profesional iti va aduce multe raspunsuri la intrebarile care te framanta vizavi de pozitia ta in cadrul unui loc de munca. Fii prudent si asculta mai mult. Evita sa povestesti despre intentiile tale. Calatoriile pe distante scurte reprezinta o alta tema importanta a zilei.



Capricorn

Printre aspectele materiale pe care trebuie sa le rezolvi astazi, rezerva momente de a te gandi serios la sistemul tau de valori morale dupa care te ghidezi in viata deocamdata. Ai sanse bune de intui esența situatiilor si relatiilor in care esti implicat, mai ales in segmentul profesional. Posibil sa constati ca depui mult prea mult efort la serviciu sau pentru a rezolva treburile altora, iar plata obtinuta in urma acestui efort lasa mult de dorit.



Varsator

Esti animat de gânduri mărețe, de planuri de anvergură pentru a-ti modifica traseul vietii si de a relationa cu oameni valoroși. Elanul de a rezolva astazi tot ce este restant fie in plan personal, fie in plan profesional te poate obosi. De aceea, gandeste-te pe indelete ce anume vrei concret si observa in jurul tau posibilitatile de a-ti atinge obiectivele propuse. Dupa-amiază, ți-ar prinde bine o vizita la un salon de ingrijire corporala sau o plimbare prin locurile preferate.



Pesti

Lasa totul deoparte si fii cat mai discret. Energia ta vitala fluctueaza mult si iti va fi mai greu sa depui eforturi mentale si fizice sustinute. Incetinându-ți ritmul de lucru si relationand numai cu cateva persoane vei reusi sa observi esența lucrurilor dincolo de aparențele cotidiene. Informatiile astfel obtinute te vor ajuta sa iei decizii importante vizavi de implicarea ta in anumite evenimente si situatii.