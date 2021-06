Ce spun astrele azi, 11 iunie

Berbec

La primele ore ale diminetii, probabil ca te confrunti cu o stare de agitatie si irascibilitate, aparuta pe fondul unor nereguli de la locul de munca. In acest context, incearca pe cat posibil sa eviti deciziile radicale, luate la nervi, si fii atent cum manuiesti aparatura profesionala. De asemenea, atentie ce semnezi si unde pui documentele. In a doua parte a zilei, atmosfera se mai calmeaza, dar nu e recomandabil sa-ti propui intalniri sau discutii importante, pentru ca ti-e destul de greu sa transmiti un mesaj coerent.



Taur

Ar fi bine ca in cursul diminetii sa nu iei nicio decizie legata de bani, ba chiar sa te abtii de la orice cheltuiala care nu e absolut necesara. Incearca sa-ti conservi cat mai bine resursele materiale, pentru ca exista risc de decizii impulsive sau manifestari "orgolioase". Nu e cazul sa demonstrezi nimic acum si nici sa te "arunci" in tot felul de cheltuieli capricioase. A doua parte a zilei este ceva mai blanda in aceasta privinta si aduce energia propice pentru a te gandi la o schimbare de atitudine fata de bani.



Gemeni

Luna iti traverseaza zodia astazi, sugerand schimbari de program neplanificate, care te cam intorc pe dos. E posibil sa fie nevoie de o intrerupere a programului obisnuit pentru a te ocupa de o reparatie in casa, de exemplu. In tot cazul, tensiunile par sa vizeze casa, viata personala, siguranta caminului. Asadar, nu-ti pierde cumpatul, fii flexibil, si vei rezolva totul cu bine. De asemenea, ai nevoie de ceva mai multa permisivitate in relatia cu un barbat din familie.



Rac

Se pare ca, pe de o parte, jubilezi la gandul ca poti prinde din zbor o oportunitate de afaceri sau de ascensiune profesionala, dar pe de alta parte, e posibil sa se activeze o spaima, o frica profunda, mai curand o neincredere in oamenii care-ti furnizeaza informatia sau cu care e nevoie sa cooperezi. Sfatul Astrocafe este sa ai rabdare, dar sa nu refuzi nimic. In urmatoarele zile, multe raspunsuri ti se vor revela si multe secrete vor fi dezvaluite, asa ca fii "treaz" si vigilent, pentru a le putea tria si folosi in avantajul tau. Si nu uita, discretia este o comoara acum.



Leu

O zi interesanta si dinamica. Vin multe vesti, te lasi inspirat si incitat de ideea unei calatorii, chiar daca in subsidiar esti putin stresat in legatura cu banii pe care ii ai de platit. Insa, solutii sunt, aspiratii cat cuprinde, idei vin din toate partile, asa ca nu e nevoie decat sa alegi cele mai bune solutii si sa-ti administrezi cat mai judicios resursele financiare. In rest, atentie la "deal-urile" pe care le faci cu prietenii. Acolo e posibil sa existe niste sincope sau niste intarzieri/amanari. Doar ai rabdare si evita conflictele pe tema asta. Nu uita, lucrurile se aseaza mereu cum e mai bine pentru tine.



Fecioara

Toate informatiile si evenimentele, discutiile si intalnirile din aceste zile iti pun la incercare curajul. Luna se afla in Gemeni, in zona carierei. Asadar, totul pare sa se invarta in jurul carierei, rolului social, puterii la care ravnesti. Poti sa te intalnesti cu ocazii tentante sau un sef/colaborator te imbie cu o oferta, insa tinzi sa stai pe loc, din frica de schimbare sau din neincredere in tot ce auzi. Te-ai gandit ca nimeni nu iti poate face mai mult rau decat iti faci tu singur, prin gandurile pesimiste?



Balanta

Desi cooperezi foarte bine cu oamenii din jur, desi rezultatele sunt foarte bune in plan profesional, parca nu reusesti sa te bucuri de nimic sau ai o stare de agitatie interioara, o frica nedefinita, un soi de panica. Este vorba despre niste frustrari si nemultumiri nerostite multa vreme, care acum cauta o supapa pentru a iesi la suprafata. E foarte important sa dai voie tuturor acestor emotii sa iasa la iveala, chiar de-ar fi sa plangi sau sa te izolezi de lume o perioada. Da-ti timp si spatiu, fii ingaduitor cu tine si, mai ales, fii sincer, recunoaste care-ti sunt temerile in privinta viitorului.



Scorpion

S-ar putea sa te incerce o spaima ca ai putea pierde ceva sau ca cineva incearca sa te traga pe sfoara. Insa este posibil sa fie doar o iluzie, un scenariu in care tinzi sa te afunzi cu "ajutorul" gandurilor care nu-ti dau pace. Cu toate acestea, e momentul sa inveti sa primesti sprijin, dupa ce in prealabil il ceri, si sa incepi un proces de transformare interioara profunda, pentru a vindeca niste rani emotionale mai vechi si a schimba niste tipare de gandire.



Sagetator

Luna plasata in Gemeni, in zona parteneriatelor, si nu e axclius ca in cursul diminetii sa ai o rabufnire de mai mare frumusetea, adica sa spui pe sleau tot ce te deranjeaza. Insa, oricat ai incerca sa dai vina in alta parte, e necesar sa-ti asumi responsabilitatea pentru tot ce ai in acest moment, pentru imaginea pe care ti-ai creat-o si pentru relatiile tale. Numai asa vei reusi sa faci pasi inainte. Vantul schimbarii este iminent!



Capricorn

Ziua de astazi se anunta destul de agitata la locul de munca. Ai o multime de lucruri de facut si tinzi sa te apuci de toate odata. De fapt, exista o comunicare defectuoasa intre tine si colegi, iar asta face ca rezultatele sa nu fie pe masura asteptarilor. Insa nu cazul sa te alarmezi, pentru experientele de astazi, desi pot fi enervante, au un mare potential revelator, pentru ca "sadesc" ideea unei schimbari, a unui nou inceput.



Varsator

Pozitia Lunii in Gemeni este de bun augur pentru tine. Ai destul optimism astazi, incat sa poti privi evenimentele si relatiile din viata ta cu seninatate si optimism. Totusi, pe alocuri, entuziasmul tau nu se articuleaza cu starea de spirit a celor din jur sau e inteles gresit. Asadar, fii atent la glumele pe care le faci, la remarcile directe si uneori sarcastice, la tendinta de a fugi de responsabilitate, mai ales in relatia cu persoana iubita.



Pesti

Pentru tine, ziua de astazi poate fi aducatoare de stari contradictorii, framantari, impulsivitate. Nemultumirile sunt legate in primul rand de felul in care comunici cu cei dragi, de senzatia ca nu esti inteles sau sprijinit sau de faptul ca nu te poti pune de acord cu membrii familiei, in derularea unor activitati. Dupa-amiaza este mult mai destinsa, de aceea e bine sa fie folosita pentru orice fel de discutie, mai ales daca urmaresti armonizarea unor puncte de vedere.