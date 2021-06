Sumă uriașă pentru o monedă din aur extrem de rară

Una dintre ultimele monede de aur bătute vreodată pentru circulație în SUA s-a vândut pentru suma record de 18,9 milioane de dolari în New York.



Moneda „Double Eagle” are o valoare nominală de 20 de dolari. Ediția din 1933 nu a intrat niciodată în circulație și aproape toate monedele au fost returnate guvernului SUA și topite.



Doar un număr mic a intrat pe piață. Dar, în 1944, o investigație a serviciului secret a declarat că oricare dintre monedele găsite la colecționari va fi considerată furată, potrivit Sotheby’s.



Specimenul vândut este singurul care poate fi posedat în mod legal de o persoană fizică, în urma unui proces dintre Trezoreria Statelor Unite și un fost proprietar. Vânzarea marchează a doua oară când a doborât recordul de licitație pentru o monedă, ultima dată în 2002, când a obținut 7,6 milioane de dolari, potrivit CNN.



Cea mai valoroasă piesă a licitației



Moneda din aur a fost unul dintre cele trei obiecte valoroase scoase la vânzare de designerul de pantofi Stuart Weitzman. Celelalte două – un timbru dintr-o fostă colonie britanică și o coală de timbre poștale americane tipărite cu o eroare unică – au atras, de asemenea, oferte în milioane de dolari.



Timbrul de un cent, vechi de 165 de ani, provine din Guyana Britanică, cunoscută acum sub numele de Guyana, și s-a vândut cu 8,3 milioane de dolari.



Ultimul dintre cele trei articole ale lui Weitzman -este o coală cu timbre de poștă aeriană din SUA, datând din 1918, renumite pentru o greșeală neobișnuită: din cauza unei erori de tipărire, imaginea avionului este tipărită cu susul în jos. Cunoscut drept „Inverted Jennies”, o referință la porecla avionului prezentat în proiect, doar 100 de timbre au fost produse înainte de descoperirea erorii. Blocul de patru timbre s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari, un nou record de licitație pentru un obiect filatelic din SUA.