Ce spun astrele azi, 9 iunie

Berbec

Luna in Gemeni activeaza segmentul comunicarii si schimburilor. Aspectele sunt armonioase, asa cum vor fi si interactiunile tale cu cei din jur. Farmecul personal, abilitatea de a imbraca orice mesaj in umor, fac din tine o companie agreabila si un partener de discutie delicios. Pe de alta parte, astazi poti da la pace cu o persoana din anturaj sau din familie.



Taur

Pe tine, farmecul personal, umorul si flexibilitatea, te ajuta astazi sa atragi oportunitati de castig. Pot aparea surse de bani suplimentare, asa ca fii pe faza si valorizeaza-le. Pe de alta parte, fii atent la tendinta spre iluzionare si excese. Nu e momentul sa arunci cu banii in dreapta si in stanga, daca nu esti sigur ca e absolut necesar sa o faci.



Gemeni

Esti inspirat, ai o multime de idei, abordezi lucrurile cu usurinta si detasare, iar asta ii poate deruta pe cei cu care lucrezi. Adevarul este ca ai tendinta sa promiti mai mult decat poti face si sa incepi o gramada de lucruri odata, ceea ce nu da bine in ochii sefilor. Cu toate acestea, daca reusesti sa te aduni, astazi poti avea succes in orice intreprinzi.



Rac

Astazi poti avea senzatia ca totul e volatil, ca nu poti palpa nimic din ce se intampla si nu poti masura rezultatele. Cu alte cuvinte, nu poti controla lucrurile. Insa, aceasta este o oportunitate excelenta pentru a invata sa stai in momentul prezent, atent la tot ce se intampla, dar fara sa judeci si fara sa te atasezi de rezultate. In felul acesta, vei fi surprins de experientele frumoase si vestile care-ti intrec imaginatia.



Leu

Tu esti pe val. Conjunctura astrala din aceste zile face din tine vedeta anturajului. Ai foarte multe idei, care mai de care mai indraznete si inedite, esti sursa de veselie si entuziasm pentru toti cei cu care interactionezi si, in plus, ii convingi foarte usor pe altii sa te urmeze. O zi cu experiente frumoase, mai ales sub aspect social si public.



Fecioara

Contextul astral de astazi promite conjuncturi favorabile in zona carierei. Fie reusesti sa obtii ceva ce asteptai demult, fie indupleci un sef sa-ti aprobe o cerere, fie iti vin idei noi de expansiune si afirmare. In orice caz, idei si oportunitati sunt, chiar prea multe, astfel ca e necesar sa le sa le triezi cu atentie si sa le valorizezi, folosindu-te de simtul tau practic.



Balanta

Deschiderea spre cunoastere, noi experiente, explorare si evolutie sub toate aspectele, este uriasa, in aceasta perioada. Te simti ca si cand ti s-a luat un val de pe ochi si poti vedea o gramada de lucruri, din alta perspectiva, mult mai senina si optimista. Astazi te gandesti mult la viitor, la vacanta sau la proiecte pe care le credeai utopice pana acum.



Scorpion

E cam greu sa ramai cu picioarele pe pamant, cand vin atatea daruri spre tine si esti rasfatat in felul acesta. In aceasta perioada, esti nevoit sa inveti sa primesti, fara suspiciuni, temeri si inhibitii. Astazi, cel putin, ti se fac favoruri, primesti un dar sau primesti recompensa unui serviciu facut cuiva mai demult.



Sagetator

Relatiile, parteneriatele si colaborarile joaca rolul principal in viata ta, in aceasta perioada. Apar tot felul de propuneri, oportunitati, idei noi. Toate sunt tentante, insa e necesar sa ramai atent la tine si la ce-ti doresti cu adevarat, astfel incat sa poti face distinctia intre ele. Pe de alta parte, atentie la tendinta de a fugi de responsabilitati si de a te pierde in iluzii si teorii.



Capricorn

Avand in vedere ca, de regula, iti place sa stii cum stai, sa fii organizat si sa poti evalua rezultatele cat mai exact, aceasta perioada te poate bulversa. Asta pentru ca totul pare sa fie supus schimbarii, nimic nu e stabil si nu te mai poti atasa de garantii iluzorii. Acum, tot ce poti face, este sa accepti totul asa cum vine, sa te adaptezi la schimbari si sa te bucuri de oportunitatile care apar.



Varsator

Tu esti in elementul tau. Luna impreuna cu celelalte planete din Gemeni iti deschid apetitul pentru aventura, creativitate, distractie si exprimare de sine libera. Ai chef sa faci tot ce nu ti-ai dat voie pana acum, toate acele lucruri pe care le-ai amanat in ultimele luni. E momentul sa iesi in fata, sa te expui, sa incepi proiecte sau relatii care au existat doar la nivel de intentie pana acum.



Pesti

Luna plasata in Gemeni si intregul context astral care poarta amprenta acestei zodii inseamna, pentru tine, schimbari si evenimente fericite in familie. Chiar daca inca mai exista temeri si tensiuni in acest sens, vestea buna este ca acum gasesti solutii la orice si ai capacitatea de a te adapta foarte usor.