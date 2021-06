Melissa: ce este și ce foloase are această plantă

Balsamul de lîmîie este o plantă aromatică ce provine din familia mentee. Aceasta crește în Europa, Africa de Sud și în regiunea vestică a Asiei, dar poate fi cultivată oriunde în lume. Balsamul de lămîie este folosit, în mod tradițional, pentru îmbunătățirea stării de dispoziție și a funcțiilor cognitive, dar are mai multe beneficii pentru sănătate.



1. Poate îndepărta stresul

Balsamul de lămîie are proprietăți relaxante iar, potrivit cercetărilor, consumul de balsam de lămîie poate calma simptomele de stres intens și anxietate. Pentru a obține aceste beneficii, tot ce trebuie să faci este să consumi zilnic un supliment alimentar pe bază de balsam de lămîie. O concentrație de 300 mg este suficientă însă, dacă te confrunți cu un episod acut de stres, poți lua 600 mg pe zi.



2. Poate stimula funcțiile cognitive

Potrivit unui studiu1 din 2014, proprietățile balsamului de lămîie sînt eficiente în îmbunătățirea funcțiilor cognitive.



Participanților la studiu li s-a solicitat să rezolve niște exerciții de memorie, matematică și atenție, iar rezultatele celor care au primit balsam de lămîie au fost mai bune față de cele ale grupei de control.



Deși subiecții din grupa de test au manifestat un nivel mai crescut de performanță, e posibil ca oboseala cognitivă să se reinstaleze în timp. Acest fenomen este în continuare studiat.



3. Poate atenua insomnia sau alte tulburări de somn

Combinația de balsam de lămîie cu valeriană poate ajuta în calmarea simptomelor de insomnie sau alte tulburări de somn. Acest efect se remarcă în special la copii, potrivit cercetărilor.



Dacă ai probleme de somn, poți consuma o cană de ceai de balsam de lămîie, combinat cu ceai de valeriană, înainte de culcare.



4. Poate calma simptomele de indigestie

Dacă te confrunți frecvent cu crampe abdominale și senzație de disconfort după masă, balsamul de lămîie te poate ajuta, deoarece contribuie la o digestie mai ușoară.



Potrivit cercetătorilor, un supliment alimentar cu balsam de lămîie poate fi de real ajutor pentru pacienții care suferă de dispepsie funcțională.



Pentru a ameliora simptomele de indigestie sau de disconfort digestiv, tot ce trebuie să faci este să amesteci o linguriță de pulbere de balsam de lămîie într-un pahar de suc, smoothie, supă sau apă, pe care să îl consumi după fiecare masă.



5. Poate trata starea de greață

Avînd în vedere impactul pozitiv asupra sistemului digestiv, balsamul de lămîie poate, de asemenea, îndepărta senzația de greață care survine după mesele mai grele și nu numai.



Din păcate, majoritatea studiilor axate pe aceste proprietăți ale balsamului de lămîie au fost efectuate pe un amestec din mai multe plante, deci nu se poate spune cu exactitate în ce măsură balsamul de lămîie atenuează senzația de greață.



Cu toate acestea, dacă suferi de stări de greață frecvente, poți încerca să bei o cană de ceai de balsam de lămîie la primele simptome.



6. Poate calma și îndepărta crampele menstruale

Există cercetări care sugerează că balsamul de lămîie poate fi folosit pentru tratarea crampelor menstruale, precum și a altor simptome neplăcute ale sindromului premenstrual.



Așadar, conform unui studiu din 20152, efectuat pe 100 de fete de liceu cărora li s-a administrat un supliment cu balsam de lămîie pe parcursul a trei cicluri menstruale consecutive, intensitatea simptomelor de sindrom premenstrual a fost considerabil mai scăzută la grupa de test față de grupa de control.



Dacă suferi de simptome acute de sindrom premenstrual, încearcă să consumi un supliment cu balsam de lămîie, cu o concentrație de 1200 mg, în fiecare zi, cu o săptămînă înainte de venirea ciclului. Este recomandat să iei suplimentul pe parcursul cîtorva cicluri menstruale consecutive, pentru rezultate cît mai bune.



7. Poate ameliora simptomele durerilor de cap

Balsamul de lămîie poate fi de folos și în tratamentul durerilor de cap, în special dacă acestea apar pe fond de stres. Proprietățile relaxante ale balsamului de lămîie promovează detensionarea întregului organism. În plus, un fapt interesant este că balsamul de lămîie acționează ca un vasodilatator natural, ceea ce poate contribui în mod remarcabil la îndepărtarea durerilor de cap.



Dacă te confrunți cu dureri de cap recurente, poți consuma un supliment de 300 mg sau 600 mg, de pînă la trei ori pe zi. În acest fel, planta se va instala în sistem pînă la următoarea durere de cap, avînd timp să acționeze. Poți crește doza dacă începi să simți primele simptome de durere de cap.



8. Poate calma durerile de dinți

Proprietățile calmante și relaxante ale balsamului de lămîie fac din această plantă soluția optimă pentru calmarea durerilor de dinți. Acest remediu naturist are și comportament antiinflamator, ceea ce contribuie la îndepărtarea durerii.



Dacă suferi de dureri de dinți, poți aplica puțin ulei de balsam de lămîie, cu ajutorul unui bețișor de urechi, pe zona afectată.



Ai grijă să cumperi un produs diluat cu un ulei purtător, cum ar fi uleiul de jojoba. Dacă achiziționezi ulei de balsam de lămîie pur, va trebui să îl diluezi acasă. Uleiurile esențiale nu trebuie aplicate direct pe piele sau intern fără a fi diluate în prealabil.



Posibile reacții adverse și riscuri de consum

Balsamul de lămîie poate da următoarele reacții adverse:

- Dureri de cap (dacă e folosit în exces)

- Durere la urinare

- Creșterea temperaturii corpului

- Stare de greață (dacă e folosit în exces)

- Vărsături

- Dureri de stomac

- Stare de amețeală

- Respirație șuierătoare

- Iritație a pielii

- Reacții alergice



Poți reduce riscul de reacții adverse atît timp cît nu consumi balsamul de lămîie pe stomacul gol. De asemenea, acest risc este considerabil scăzut dacă se consumă mai puțin de două grame de balsam de lămîie pe zi.



Un aspect important de reținut este că balsamul de lămîie nu poate fi folosit pe termen lung și e important să te consulți cu medicul curant în privința consumului de orice produs pe bază de balsam de lămîie.



De asemenea, consultă-te cu medicul înainte de a lua balsam de lămîie dacă:

- Iei tratament pentru glaucom

- Iei tratament pentru tiroidă

- Iei medicamente sedative sau antidepresive

- Ești însărcinată

- Alăptezi

- Urmează să te operezi

- Vrei să îi administrezi balsam de lămîie unui copil sub 12 ani