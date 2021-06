Superalimente benefice pentru sănătate, dar care devin periculoase dacă sunt consumate în exces

Superalimentele sunt pline de vitamine şi au o mulţime de beneficii nutriţionale, de care oricine ar trebui să profite. Toate alimentele din această categorie sunt „super sănătoase‟, însă unele dintre ele trebuie să fie consumate cu măsură.



Termenul „superaliment‟ este folosit pentru orice aliment care are multe beneficii pentru sănătate, în special pentru cele care au un conţinut ridicat de nutrienţi şi un conţinut scăzut de calorii. Deşi există multe avantaje în ceea ce priveşte consumul lor, unele dintre ele pot fi dăunătoare dacă sunt consumate în exces.



Avocado

Şi-a câştigat popularitatea la nivel mondial datorită proprietăţilor sale nutritive ridicate. O singură porţie de avocado conţine necesarul zilnic de vitamina K, vitamina E, omega-3 şi multe fibre. Însă, deoarece are un număr ridicat de calorii, prea mult avocado, poate duce la acumularea kilogramelor în plus. Pentru a evita aceast lucru, este indicat să consumi 50 de grame pe zi sau jumătate dintr-un avocado.



Kombucha

Această băutură este bogată în antioxidanţi, foarte sănătoasă şi ideală pentru detoxifiere. Cu toate acestea, kombucha nu este benefică pentru persoanele care au probleme cu sistemul digestiv. Deoarece este o băutură acidă, kombucha poate provoca dureri de stomac sau iritaţii şi trebuie să fie consumată cu moderaţie.



Scorţişoara

Acest condiment aromat este considerat a fi un superaliment, deoarece scade nivelul zahărului din sânge, reduce inflamaţiile şi previne bolile de inimă. În ciuda beneficiilor sale pentru sănătate, scorţişoara trebuie să fie consumată cu limită, deoarece ea poate fi toxică din cauza cumarinei pe care o conţine. Cumarina este o substanţă periculoasă pentru persoanele cu probleme hepatice şi pentru persoanele care suferă de dezechilibre hormonale.



Ceaiul verde

Este una dintre cele mai sănătoase băuturi din lume, datorită conţinutului său ridicat de antioxidanţi. Deşi ceaiul verde are numeroase beneficii (ajută la slăbit, protejează sistemul cardiovascular, îmbunătăţeşte funcţiile cerebrale etc.), consumat în cantităţi mari, el poate provoca efecte negative, în special din cauza conţinutului ridicat de cofeină. Cofeina în exces poate provoca insomnie, dureri de cap, palpitaţii şi arsuri la stomac.



Somonul

Acest tip de peşte este o sursă bună de proteine şi de acizi graşi omega-3, care contribuie la sănătatea noastră. Însă, consumat în exces, somonul poate avea un efect negativ asupra numărului de trombocite din sânge, iar cantitatea mare de omega-6 pe care o conţine somonul de crescătorie poate favoriza apariţia inflamaţiilor.