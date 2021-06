Vinul roşu sau vinul alb, care este mai sănătos? Detaliul care face diferenţa

Multe persoane preferă să îşi încheie ziua cu un pahar de vin, cu o carte bună sau cu un film preferat. Dacă eşti iubitor de vin, cel mai probabil ai încercat deja soiul alb şi roşu. Dar ştii care este mai bun pentru sănătatea ta?



Unii preferă vinul dulce, alţii consumă vin demi-dulce, sec sau demi-sec. Cert este că indiferent de alegere, vinul este o băutură din struguri, care potenţează gustul multor preparate culinare. Această băutură are o istorie bogată, de peste 9000 de ani şi consumată cu măsură, poate fi şi sănătoasă.



Diferenţa dintre vinul alb şi cel roşu

Atât vizual, cât şi gustativ, vinul roşu şi vinul alb sunt diferite. Diferenţa dintre cele două băuturi este dată de pieliţa strugurilor din care sunt făcute şi care conţine compuşi numiţi tanini.

În general, vinul roşu are o concentraţie mare de tanini, iar vinul alb şi cel rose o concentraţie mică. Vinul alb are o aromă clară, fructată şi aromată, în timp ce vinul roşu are o aromă bogată. Totodată, vinul roşu este asociat adesea cu preparatele consistente din carne roşie, pe când un pahar de vin alb este recomandat în asociere cu preparatele uşoare, precum cele din peşte.



Este vinul roşu mai sănătos?

Alcoolul consumat în exces nu este bun pentru sănătate, însă un pahar de vin (de bună calitate!), poate fi benefic pentru organism. Fie că este alb sau roşu, un pahar de vin (150 ml) conţine calciu, magneziu, potasiu şi vitamina B6. Însă, în ciuda acestor nutrienţi, cel mai bine este să fie consumat cu moderaţie, deoarece dacă doza este prea mare, efectul alcoolului poate fi periculos pentru organism.

Vinul roşu este recunoscut pentru concentraţia sa ridicată de resveratrol, un antioxidant puternic găsit în cojile de struguri, care are rol antiinflamator, previne afecţiunile cardiovasculare, combate radicalii liberi şi are rol afrodisiac, arată healthline.com. Totodată, vinul roşu are de 10 ori mai mulţi antioxidanţi de acest tip decât cel alb.

Important de ştiut este că sursa primară de calorii din vin este dată de conţinutul de alcool, urmată de conţinutul de zahăr şi de carbohidraţi. Dacă eşti la dietă, cel mai bine este să citeşti cu atenţie eticheta produsului sau să eviţi consumul de vin, deoarece un singur pahar de 150 ml poate atinge 200 de calorii, echivalentul a doi biscuiţi de ciocolată.