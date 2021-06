Uleiul de romaniță: De ce este bine să-l avem în casă

De-a lungul secolelor, romanița a fost folosită pentru tulburări digestive, cum ar fi indigestie, greață sau flatulență, pentru vindecarea rănilor, atenuarea simptomelor anxietății și ale afecțiunilor pielii, cum ar fi eczeme sau erupții cutanate. De asemenea, a fost utilizat pe post de antiinflamator și analgezic pentru dureri de spate, nevralgii sau poliartrită reumatoidă.



Poți beneficia de proprietățile terapeutice ale musețelului prin intermediul aromaterapiei cu ulei de romaniță, aplicându-l direct pe piele sau păr sau prin administrare internă. Înainte de administrarea internă se va cere întotdeauna sfatul medicului! Când este utilizat în lampa de aromaterapie, se vor dilua câteva picături de ulei de romaniță în apă și se va lăsa lampa pornită cel puțin jumătate de oră. Nu se va lăsa nesupravegheată flacăra lămpii.



Care sunt beneficiile uleiului de romaniță?

Uleiul de romaniță își poate dovedi utilitatea în combaterea alergiilor și în tratarea insomniilor, dar și ca remediu natural pentru lupta împotriva anxietății.



Poate fi util în calmarea tulburărilor digestive

Uleiul de romaniță ușurează o serie de probleme gastrointestinale precum diareea, constipația și crampele abdominale. Proprietățile sale antiseptice împiedică formarea și multiplicarea microorganismelor nesănătoase la nivel intestinal. Un studiu¹ pe animale din 2014 a evaluat efectele extractului de romaniță german asupra diareei. Autorii studiului au descoperit că uleiul de romaniță oferă protecție împotriva acestei neplăceri și a acumulării de lichide în intestine.



Poate combate anxietatea și depresia

Uleiul de romaniță este folosit din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile sale sedative. Mirosul de ulei de romaniță are un efect benefic asupra creierului, ajutând persoanele afectate de anxietate și de stări depresive să își îmbunătățească starea de spirit. Pentru a ridica moralul în caz de anxietate sau depresie, uleiul de romaniță poate fi folosit prin aromaterapie ori aplicat direct pe piele. Un studiu² din 2017 a evaluat tratamentul pe termen scurt al anxietății generalizate folosind extract de romaniță. Cercetătorii au descoperit că după opt săptămâni, 58,1% dintre participanți au raportat o reducere a simptomelor de anxietate.



Ușurează simptomele alergiilor

Uleiul de romaniță are proprietăți antimicrobiene și antioxidante, fiind adesea folosit cu succes pentru ușurarea reacțiilor alergice. Acest ulei are capacitatea de a atenua congestia nazală, erupțiile cutanate și inflamarea asociate cu reacțiile alergice. Aplicat la nivel cutanat, uleiul de romaniță calmeză erupțiile pielii cauzate de alergiile alimentare.



Calmează durerile articulare

Anumite cercetări sugerează că flavoinoizii și substanțele volatile din uleiul de romaniță penetrează pielea și au efect antiinflamator. Așadar, acest ulei poate fi folosit cu succes pentru reducerea durerilor cauzate de poliartrita reumatoidă. Un studiu³ din 2015 a investigat eficacitatea aplicării uleiului esențial de romaniță diluat pe piele pentru tratamentul osteoartritei. Participanții au fost rugați să aplice uleiul de trei ori pe zi timp de trei săptămâni. Cercetătorii au descoperit că, în comparație cu participanții care nu au utilizat acest tratament, uleiul esențial de romaniță a redus semnificativ nevoia de medicamente pentru ameliorarea durerii. Uleiul de romaniță poate fi aplicat local, prin masaj viguros, dar și adăugat în apa în care pacientul care suferă de dureri articulare se îmbăiază.



Poate fi util în combatarea durerilor premenstruale

Uleiul de romaniță îmbunătățește starea psihică și reduce gândurile negative. Totodată, acesta are efect antispasmodic și poate să atenueze durerile specifice ciclului menstrual.



Este de folos în tratarea insomniei

Uleiul de romaniță poate combate insomnia, datorită proprietăților sale relaxante. Unele cercetări au arătat că mirosul de ulei de romaniță induce o stare de calm, dar și de somnolență, contribuind la tratarea insomniilor ușoare. Extractul de romaniță conține substanțe cu efect similar benzodiazepinelor, despre care se știe că fac parte din clasa tranchilizantelor ușoare. Într-un mic studiu realizat pe 60 de persoane în vârstă, participanții au fost împărțiți în două grupuri. Unui grup i s-au administrat capsule de extract de romaniță de două ori pe zi, în timp ce al doilea grup a primit un placebo. La sfârșitul studiului, a existat o creștere semnificativă a calității somnului celor care au luat extractele de romaniță în comparație cu grupul căruia i s-a administrat placebo. Pentru un somn odihnitor, folosește ulei esențial într-un recipient pentru aromaterapie. Poți amesteca uleiul de romaniță cu ulei de lavandă pentru a-i potența efectele.



Poate contribui la menținerea frumuseții pielii

Uleiul de romaniță oferă o strălucire sănătoasă pielii, combatând totodată iritațiile de la nivel cutanat datorită proprietăților antiinflamatoare și antibacteriene. romanițăul poate fi folosit pentru tratarea eczemelor, a rănilor minore și a iritațiilor de la nivelul pelii. Un articol din 2018 a investigat modul în care extractul de romaniță roman a influențat vindecarea unei răni infectate la șobolani. Unguentul cu romaniță a accelerat vindecarea rănilor și a declanșat o activitate antibacteriană semnificativ mai mare comparativ cu unguentul cu tetraciclină și placebo. Aplică un strat de ulei de romaniță pe pielea cu probleme, după ce ai curățat-o în prealabil cu apă călduță, pentru a te asigura că se deschid porii.



Poate ajuta la eliminarea mătreții

Mătreața este o problemă cu care multe persoane se confruntă recurent, iar romanițăul poate reprezinta o soluție naturală și eficientă pentru această neplăcere. Totodată, uleiul de romaniță hidratează scalpul.



Ce contraindicații are uleiul de romaniță?

Având în vedere că stimulează circulația sangvină în zona pelvină, uleiul de romaniță nu ar trebui folosit în perioada sarcinii. De asemenea, romanițăul poate interacționa cu medicamente precum ciclosporina și warfarina. Persoanele care sunt în tratament cu aceste medicamente eliberate pe bază de rețetă trebuie să aibă aprobarea medicului curant înainte de a utiliza ulei de romaniță. Acest ulei nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor și în locuri în care animalele de companie pot avea acces la el. Foarte important, atunci când este folosit pentru uz intern, trebuie ales un ulei de romaniță de calitate superioară și nu se consumă mai mult de 14 zile la rând. Recomandat este să se ceară sfatul medicul de familie cu privire la consumul intern de ulei de romaniță.