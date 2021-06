Prețul de import al gazelor a scăzut cu peste 30%, dar tariful de livrare cu doar 8%

În primul trimestru al acestui an, importul de gaze naturale a crescut cu circa 19%, față de aceeași perioadă a anului trecut și a constituit 524,4 milioane metri cubi, arată date ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), citate de Mold-street.com.



La consumatori au ajuns circa 540 milioane metri cubi de gaze, cu 27,3% mai mult decât în primul trimestru al anului 2020, notează sursa citată.



Consumul de gaze al populației a crescut cu 36%



Cea mai semnificativă creștere a consumului s-a atestat în cazul populației - cu circa 36%, această categorie ajungând astfel a fi cel mai mare consumator cu o cotă de 39,6% (primul trimestru 2020 - 37,1%). Consumul de metan în sectorul bugetar a crescut cu 31,2%, în sectorul energetic - cu 22,7%, iar a altor agenți economici - cu 18,6%.



Valoarea gazelor importate (fără TVA) în primul trimestru al acestui an a constituit 1.165,3 milioane lei, în scădere cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.



Prețul de import scade cu 30,6%, dar pentru consumatori cu doar 8,1%



Prețul mediu de import a fost de 2.222 lei (circa 127 de dolari) pentru o mie de metri cubi de gaze, în scădere cu 30,6% față de primele trei luni ale anului trecut când a constituit 3.203 lei (180,26 dolari) pentru o mie de metri cubi.



În același timp prețul mediu de livrare a gazelor la consumatori a scăzut cu doar 8,1%: de la 4.782 lei pentru o mie de metri cubi în primul trimestru al 2020, la 4.394 lei în primele trei luni ale acestui an.



De vină pentru o astfel de diferență este faptul că ajustarea tarifelor cu 10-12% a fost operată abia în luna octombrie 2020, iar noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către Moldovagaz au intrat în vigoare pe 3 noiembrie 2020.



Potrivit datelor ANRE, nivelul încasărilor pentru gazele naturale livrate în primul trimestru al 2021 a constituit 95,4%, iar nivelul achitărilor pentru metanul importat - 99,9%. Tot volumul de gaze a fost importat de la gigantul rus Gazprom.