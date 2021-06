Ce spun astrele azi, 2 iunie

Berbec

Astazi este o zi mai degraba potrivita pentru meditatie decat pentru a da curs tendintelor impulsive de a-ti schimba in mod radical viata si relatiile. Profita de mesajele intuitive care iti pot parveni pe diverse cai pentru a-ti face o idee mai clara asupra motivatiilor, dar si a aspectelor cu adevarat importante pentru viitoarele decizii. Totusi, ai grija la tendintele idealiste.



Taur

Relatiile sociale infloresc astazi, avand cate o vorba buna pentru fiecare si asigurandu-te de sustinerea celor cu care interactionezi. Cum probabil va fi dificil sa te conformezi unor activitati repetitive, intalnirea cu prietenii tai este o buna ocazie de a descoperi conceptii de viata diferite, care iti pot schimba punctul de vedere, dar si modul de abordare al spiritualitatii.



Gemeni

Daca te-ai lamurit cam care ar fi necesitatile tale emotionale, acum este momentul sa apelezi la ratiune pentru organizarea unui plan de actiune. Totul este sa te menti in niste limite obiective si fara asteptari exagerate. Apeland la capacitatea ta creativa pentru a face impresie si controlandu-ti bine reactiile emotionale, poti obtine mai usor ceea ce ti-ai propus.



Rac

Lasa astazi deoparte tensiunile din familie dar si cele privind statutul tau social si rezerva-ti aceasta zi pentru activitati relaxante. Daca ai ocazia sa evadezi putin din cotidian, compania placuta a prietenilor se va dovedi cea mai potrivita, fie ca optezi pentru planificarea vacantei sau doar pentru activitati care te fac sa-ti folosesti in mod placut imaginatia.



Leu

Flerul tau in chestiunile financiare te ajuta astazi sa-ti alegi colaboratorii potriviti simtind cu usurinta cine nu e tocmai sincer sau bine intentionat. Foloseste-te de energia mentala ridicata specifica acestor zile pentru a-ti reconfigura strategiile tale de viitor si ai in vedere ca poti beneficia de sustinere suplimentara din partea unei persoane, fara sa fie nevoie sa soliciti ajutor.



Fecioara

Sensibil la nevoile partenerului tau de cuplu, astazi esti dispus sa uiti de tine si sa te cufunzi intr-o puternica stare de romantism. Totusi, fii realist si nu incerca sa-ti urci partenerul pe un piedestal, astfel riscand sa suferi dezamagiri. Cariera este un alt domeniu important pentru care trebuie sa apelezi atat la intuitie cat si la variante alternative in procesul de negociere.



Balanta

Cu toate ca esti intens preocupat si poate nu mai ai rabdare privind schimbarile pe care vrei sa le faci in legatura cu casa sau familia, deciziile impulsive nu-ti aduc deloc beneficii. La serviciu, cu greu poti urma cu strictete programul stabilit dar, cu putin noroc, poate primesti o noua functie sau macar un ajutor banesc care sa te ajute in realizarea planurilor tale.



Scorpion

Daca reusesti sa-ti controlezi impulsivitatea si sa eviti sa intri in conflicte verbale la serviciu, mai ales cu cei care nu te simpatizeaza, te-ai putea bucura de o zi foarte speciala din punct de vedere romantic, alaturi de persoana iubita. Cum nu-ti sta gandul la lucruri serioase, profita si bucura-te de activitati creative, dar si recreative, care-ti pun imaginatia la lucru.



Sagetator

Este posibil sa nu ai nici energia nici capacitatea de a fi astazi prea implicat din punct de vedere social, asa ca a sta mai mult acasa, inconjurat de atmosfera primitoare din camin poate fi o solutie potrivita. Fii alaturi de persoanele dragi tie si constientizeaza valoarea momentelor petrecute impreuna. La serviciu, bunele colaborari se pot solda cu unele profituri banesti.



Capricorn

Impulsul puternic de a lua atitudine si de a face schimbarile pe care le consideri necesare, si parca imposibil de amanat, trebuie totusi temperat prin capacitatea de a tria mai intai oamenii pe care-i vrei alaturi. Fii clar atunci cand trebuie sa definesti ce asteptari ai si nu lasa loc de interpretari sau de neintelegeri care apoi te vor face sa te simti dezamagit de rezultat.



Varsator

Ceea ce poti afla invatand singur dar si filosofia de viata a altora iti modeleaza profund si intr-o maniera putin evidenta in exterior procesele de transformare prin care treci. Totusi, astazi nu este cel mai fericit moment in care sa iei decizii deoarece in iubire esti tentat sa treci doar prin filtrul ratiunii sentimentele, iar in chestiunile banesti esti poate mult prea nerealist.



Pesti

Cu Luna aflata in propriul semn, natura ta sensibila se manifesta cu mai mare lejeritate, lasandu-te usor purtat de starile de visare, dar si de inspiratie. Totusi, cumva reusesti sa acorzi o atentie importanta idealurilor care se pliaza pe noile valori la care te raportezi. Discutiile cu persoana iubita, dar si cele cu proprii copii iti aduc satisfactie prin increderea pe care le-o transmiti.