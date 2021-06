Ce spun astrele azi, 1 iunie

Berbec

Daca tocmai s-a incheiat un capitol din viata ta (o relatie, o slujba, un mod de viata) sau esti pe punctul de a o face, ziua de astazi este pentru a-ti acorda un ragaz pentru meditatie, repliere, reconstructie interioara. Fara sa te grabesti sa sari in urmatorul tren, ia-ti timp pentru vindecarea eventualelor rani si ia aminte la mesajele subtile pe care le primesti, la raspunsurile continute in intrebarile pe care ti le adresezi, la ajutorul venit pe cai nestiute si nebanuite.



Taur

Astazi esti capabil sa privesti relatiile prin lentilele empatiei, compasiunii si intuitiei. Chiar de vei constata si unele daune provocate de naivitatea cu care ai intretinut unele relatii, poti vedea in egala masura si beneficiile. Prin urmare, e momentul sa te repozitionezi fata de unii oameni, iar pentru asta e necesar sa te asculti. Este o zi buna si pentru a da curs unor idei, pentru a te lasa inspirat de succesul cuiva din preajma sau a descoperi un aliat puternic.



Gemeni

Chiar daca exista tendinta de a risipi multa energie prin nerabdare, impulsivitate, disiparea atentiei si oscilarea intre mai multe optiuni, esti ajutat de intuitie si de o serie de abilitati dezvoltate in ultima vreme. Contextul astral te sustine in identificarea mijloacelor si solutiilor care sa te conduca spre stabilitate si succes. Alegerile facute acum pot avea ecouri benefice pe termen lung, in plan profesional, cu conditia sa-ti evaluezi corect resursele.



Rac

Circumstantele actuale sunt de natura sa-ti intareasca unele convingeri, sa te edifice asupra unor situatii, oameni si proiecte. Pentru asta, e necesar sa privesti totul dintr-o perspectiva mai inalta, sa te situezi deasupra oricarei probleme cu care te-ai luptat pana acum, pentru a capata o perceptie mai clara si mai constructiva. De asemenea, e foarte important ca de acum inainte sa fii cat poti de discret si rezervat, atent la ce se petrece in jur, axat pe culegerea de informatii.



Leu

Uneori, cele mai bune alegeri sunt acelea pe care le faci dupa ce ai lasat o vreme, la marinat, ideile si intentiile. Sau dupa ce te-ai dat jos de pe o problema si ai asteptat sa se reinstaleze claritatea in privinta urmatorilor pasi de facut. Cu alte cuvinte, daca ai abordat cu rabdare si intelepciune ultimele evenimente si experiente, acum culegi roadele sub forma de raspunsuri, directii clare, solutii. Segmentul vietii sociale devine tot mai activ. E timpul sa iesi in lume, sa revigorezi relatii, sa dai nastere unor noi idei, dar fara a-ti epuiza rezervele energetice.



Fecioara

Astazi reusesti sa identifici culoarul cel mai potrivit pentru a transmite un mesaj sau pentru a-ti face cunoscute intentiile si activitatea. Iti sunt bine primite ideile si ai darul de a-i insufleti pe ceilalti si a-i convinge sa ti se alature intr-un proiect. Se pot concretiza colaborari si aliante pe termen lung. Instrumentele cele mai eficiente pentru succes sunt cuvantul, relatiile, informatia. Inteligent si cumpatat folosite, dincolo de asteptari nerealiste, acestea iti pot aduce rezultate neasteptate in curand.



Balanta

Contextul astral de astazi te sprijina sa gasesti culoarul de actiune care se pliaza cel mai bine pe abilitatile si competentele tale, astfel incat sa obtii rezultate palpabile pe termen lung, atat profesional cat si financiar. Vor mai exista si obstacole, ori iti vei da seama ai nevoie sa mai studiezi ceva, sa obtii un atestat sau sa-ti actualizezi bagajul de informatii si relatii. Totusi, simti ca poti palpa rezultatele, ca ceva ceva se vede in urma eforturilor si muncii depuse.



Scorpion

Pentru tine, este o zi a creativitatii si inspiratiei. Semnele de apa sunt activate, furnizandu-ti energie creatoare, stimulandu-ti intuitia, aducand claritate in ce priveste proiectele in care te implici. Uurmeaza o perioada in care te vei implica activ in demersuri ce tin de asigurari, credite, taxe, partaje sau stabilirea unor procente clare de castig in cadrul unui parteneriat.



Sagetator

Ziua de astazi este un cadru propice pentru aflarea unor raspunsuri, revelarea unor solutii usor de aplicat pentru pastrarea echilibrului material, restabilirea armoniei in familie. Este si inceputul unei perioade dinamice in ce priveste colaborarile, parteneriatele si relatiile oficiale in general. Se pot naste conflicte sau poti fi pus in situatia de a-ti apara drepturile sau imaginea. Inclusiv in relatia de cuplu, se dau cartile pe fata si ies la iveala o serie de nemultumiri. Asadar, e nevoie de intelepciune si tact.



Capricorn

Astazi ai ocazia sa consolidezi si sa dezvolti, pe principii sanatoase, relatii de prietenie sau colaborari. E valoros mai ales faptul ca poti intelege, in sfarsit, gesturile unor oameni din anturajul apropiat si te poti impaca cu ele. Urmeaza o perioada destul de agitata, cu schimbari si munca multa. E posibil sa se iveasca oportunitati noi de dezvoltare a activitatii profesionale, insa e de preferat sa selectezi atent sarcinile si responsabilitatile pe care ti le asumi, astfel incat sa nu alergi dupa doi iepuri odata si sa te epuizezi inutil.



Varsator

Contextul astral de astazi te invata sa-ti folosesti inteligent resursele, astfel incat sa obtii rezultatele dorite, in ce priveste cariera si castigurile materiale. Cu cat intentiile sunt mai curate si mai aproape de ceea ce simti, cu atat mai repede le vei materializa. Dispui de elan creator, elocventa, chef de joaca, aventura si distractie. Flirturile, derapajele sentimentale, tendinta de abuza de farmecul personal pot conduce la consecinte neplacute, asa ca e nevoie de echilbru si cumpatare.



Pesti

Te numeri printre cei direct vizati de configuratia astrala de astazi, in sensul ca primesti inspiratia de care ai nevoie si gasesti si contextul potrivit in care sa-ti asezi dorintele pentru a le materializa. S-ar putea sa descoperi ca ai aliati puternici, ca exista oameni cu influenta si experienta gata sa te sprijine in demersurile tale, sau ca solutiile iti erau la vedere de mult timp. Instrumentul cel mai de pret cu care vei crea in urmatoarea perioada este imaginatia, asa ca foloseste-te de ea, mai ales ca dispui de acest atu cu varf si indesat.