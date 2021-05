De ce ar trebui sa maninci cit mai multa ceapa

Nu baga in seama lacrimile cauzate de ceapa, beneficiile sînt mult mai mari decat neplacerile intrucat leguma este un aliat de nadejde in lupta impotriva multor boli. De asemenea, ceapa adauga un plus de savoare oricarei retete. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca acest aliment minune este foarte ieftin.



Iata cateva dintre beneficiile incredibile pentru sanatate oferite de consumul de ceapa.



Fitochimicalele din ceapa impreuna cu vitamina C continuta ajuta la imbunatatirea imunitatii.



Ceapa contine crom care ajuta la reglarea zaharului din sange.



Timp de secole ceapa a fost utilizata pentru reducerea inflamatiilor si vindecarea infectiilor.



Consumul de ceapa cruda scade productia de colesterol rau ceea ce inseama ca mentine sanatatea inimii.



Un compus puternic din ceapa – quercetina – este cunoscut pentru faptul ca joaca un rol important in prevenirea cancerului.



Ai fost intepat de o albina? Stoarce o ceapa pe zona afectata pentru a scapa de senzatia neplacuta.



Compusii din ceapa neutralizeaza radicalii liberi, ceea ce inseama ca reduc riscul de ulcer gastric. In plus, ceapa este bogata in vitamina A, prin urmare este bine sa o consumi cat mai des.



Care este cea mai sanatoasa varietate de ceapa? Cercetatorii de la Cornell au studiat 11 specii de ceapa si au descoperit ca soiul galben este cel mai sanatos datorita continutului bogat in fenoli si flavonoide.



Daca iti place ceapa cruda, iata un mic secret delicios" taie cateva felii subtiri, stoarce o lamaie deasupra si adauga si putina sare.