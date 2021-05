Ce spun astrele azi, 26 mai

Berbec

De data aceasta, Luna plina in Sagetator apare in prim plan incadrata de o eclipsa. S-ar putea ca pe parcursul acestei zile sa ai parte de evenimente si intalniri nebanuite, in prim plan fiind cei de la care ai ce invata sau oameni care prin propria lor personalitate te transforma in profunzime. Pe de alta parte, nu lipsesc picanteriile dramatice, deci incearca sa nu te lasi dus de val, dar, in acelasi timp, sa te afli pe scena evenimentelor. Trebuie sa exersezi schimbarea si sa te adaptezi acesteia, asa cum ai face in cazul in care intr-o zona a vietii tale ar aparea conflicte.



Taur

Este o zi propice pentru o reevaluare obiectiva a finantelor tale, un moment in care unii dintre nativii acestui semn zodiacal pot avea parte de surprize extreme – placute ori din contra, nedorite. Evident, felul in care va decurge totul depinde de modul in care Taurii si-au administrat finantele, daca au avut grija de banii lor ori daca au cheltuit fara masura. Este o zi a carei energie va fi simtita foarte intens, ceea ce implica drept necesara o anumita pasivitate din partea Taurilor; indicat fiind ca acestia sa nu se avante spre varf, chiar daca au pe ce sa se bazeze, atentia si rabdarea fiind cheia pentru actiunile din aceasta zi.



Gemeni

Este semnul cel mai expus influentelor nefaste ale eclipsei din Sagetator si ale Lunii Pline existente in acelasi semn mutabil. Acest aspect anunta rasturnari dramatice de situatie ori provocari radicale din partea partenerilor sau a celor implicati in anumite relatii asumate (spre exemplu: “cel mai bun prieten”). De asemenea, in cazul in care ai de-a face cu autoritatile, astepta-te ca justitia sa fie, intr-adevar, oarba. Recomandarea are ca subiect ancorarea in cel mai solid plan accesibil posibil, cu toate acestea, insa, negociaza-ti pozitia ori de cate ori simti ca este cazul, folosind la randament maxim legendara adaptabilitate a “copiilor zodiacului”. Fii pregatit pentru a acorda ajutorul imediat unei persoane apropiate tie.



Rac

Toata influenta Lunii pline si a eclipsei din aceasta zi se simte in casa a VI-a a horoscopului nativilor Rac, ca atare, zonele in care acestea se manifesta sunt ambientul (atat de important pentru cei nascuti in zodia Racului), rutina zilnica, igiena si sanatatea, angajatii acestora si/sau serviciul. Este indicat sa iti asiguri absolut toate cele necesare pentru a-ti “construi” un habitat placut, mai ales fizic. Asteapta-te la sicane si surprize care mai de care mai neobisnuite din partea celor in preajma carora lucrezi. Este foarte important sa observi cu atentie si claritate ceea ce se intampla in jurul tau.



Leu

Este unul dintre semnele favorizate de aspectul de Luna plina si de catre cel de eclipsa. Astazi, Leii au sansa de a observa fenomene noi, de a gasi noi cai de comunicare, de a avea parte de idei deosebite, gasind noi destinatii, inspirati, parca, de Lumina Divina. Este o perioada ale carei energii iti sunt in totalitate subordonate, fiind un moment foarte bun pentru a obtine o imagine reala si obiectiva asupra a ceea ce se intampla cu viata ta, drumul de urmat aparand in orizontul nativilor din zodia Leului cu o rapiditate aproape de necrezut.



Fecioara

Asteapta-te la o crestere semnificativa a calitatii vietii si a zonei in care locuiesti, in special a caminului actual. O schimbare majora, fie in plan fizic, fie in plan psihic s-ar putea sa intervina, modificandu-ti total perceptia, mai ales asupra membrilor familiei tale; la fel, schimbari majore pot aparea si in viata acestora, implicandu-te intr-o oarecare masura. Nu pune pret pe vorbe, nu este o zi propice comunicarii si asteapta-te sa intampini idei ale altora care nu corespund propriilor conceptii si sentimente. Se pare ca astazi tactul nu este unul din punctele forte ale nativilor acestei zodii.



Balanta

Tensiunea pune stapanire pe viata Balantelor pe masura ce diverse si neobisnuite forte intervin in viata acestor nativi, recomandata fiind rabdarea si perseverenta, notiuni cheie pentru aceasta perioada. S-ar putea sa ai de-a face cu oameni iesiti de sub incidenta legii, nefiind o zi in care Providenta sa fie neaparat de partea ta. Intersant este faptul ca in aceasta perioada s-ar putea sa primesti diverse “mesaje” ori solutionari ale problemelor prin intermediul viselor din timpul noptii.



Scorpion

Este momentul sa ai grija si sa iti asumi deciziile legate de propriile finante, chiar daca esti nevoit sa faci mai multe lucruri in acelasi timp. Probabil ca este cazul sa iei o pauza, sa respiri adanc si sa iti propui un termen plauzibil pentru achitarea datoriilor. Se stie, telul este acela de a elimina orice fel de credit asumat! In momentul in care ajungi sa fii mai bine organizat vei avea parte de o alta sansa de a observa imaginea in ansamblu.



Sagetator

In aceasta zi esti “asezat” in lumina stridenta a reflectoarelor, deci pregateste-te pentru a juca rolul “vedetei”. Tocmai pentru ca (din punct de vedere astrologic) in semnul tau se intampla un aspect care pe ceilalti nativi ii afecteaza, este de bun augur sa profiti de aceasta zi si sa iesi din casa, bucurandu-i pe ceilalti cu propria-ti prezenta. In cazul in care ai de semnat contracte si acte, asigura-te ca ai inteles corect termenii legali si ca, exprimandu-te in conformitate cu propria natura, nu esti inteles gresit de catre cei cu care relationezi.



Capricorn

S-ar putea ca astazi sa ai parte de surprize neplacute si sa fii perceput de catre cei cu care intri in contact in mod contrar firii tale. S-ar putea sa fie o zi extrem de grea pentru tine, deoarece trebuie sa iti explici fiecare miscare pe care o faci, fiecare decizie deoarece personalitatea ta poate fi remarcata in mod eronat de catre cei in jurul carora te afli si cu care interactionezi. Acorda-ti timp si fa o plimbare in vecinatatea ambientului tau, acest fapt ajutandu-te sa ramai centrat si echilibrat.



Varsator

Aspectele acestei zile subliniaza sectorul prietenilor si anturajului tau, aducand la suprafata sentimentele pe care ei le nutresc fata de tine si pe cele pe care tu le ai fata de ei. Se poate ca o noua relatie sa prinda contur sau, din contra, se poate ca o relatie care pana acum sa fi fost serioasa, sa se rezume din acest moment la o simpla amicitie. Atentie la problemele legate de comunicare care pot interveni – este posibil ca vorbele sa faca mai mult rau decat sa vindece, in aceasta zi.



Pesti

Este imperios necesar sa gasesti echilibrul intre viata de familie si cariera, mai ales astazi, cand atentia ta este indreptata in special catre preocuparile financiare. Desi traiesti momentul ideal, mai ales daca esti implicat in munca pentru comunitatea in care traiesti, trebuie totusi, sa te ocupi si de propria familie, tocmai pentru a-ti crea acel cadru fara de care nu poti trai in siguranta. Sunt avantajate “calatoriile” in subconstient in aceasta zi.