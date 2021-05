Lista câștigătorilor premiului „Omul Anului 2020”. Vladimir Voronin, Cleopatra Stratan, Dorin Galben și Ion Ceban, printre decernați

Revista VIP Magazin a desemnat ieri, 22 mai, câștigătorii premiilor „Omul Anului”, ediția 2020.



Revista VIP magazin a premiat cele mai marcante personalități din Moldova, din domenii precum: business, cultură, management, mass-media, showbiz și societate.



Evenimentul de decernare a avut loc cu respectarea măsurilor de protecție, cu un număr limitat de invitați și, în premieră, Gala a avut loc în aer liber, cu scopul de a se respecta distanța socială. De asemenea, fiecare invitat a beneficiat de câte un test rapid de detectare a infectării cu Coronavirus.

Iată persoanele decernate în acest an



Politică:



# Ion Ceban;

# Tatiana Badan;

# Dereck J. Hogan;

# Kestutis Kudzmanas;

# Corina Călugăru;

# Domnica Manole;

# Viorica Grecu.



Mass-Media:



# Dorin Galben;

# Elena Derjanschi;

# Sorina Obreja;

# Natalia Morari;

# Lili Lozan;

# Valentina Ursu;

# Anatol Melnic;

# Val Butnaru.



Cultură:



# Victoria Roșca;

# Slava Sambriș;

# Ecaterina Cojocaru;

# Ala Menșicov;

# Alexandrina Grecu;

# Eugen Gorean.



Showbiz:



# Carla’s Dreams;

# The Motans;

# Irina Rimes;

# Pasha Parfeni;

# Cleopatra Stratan.



VIP Junior:



# Miroslava Iasîbaș.



Oamenii secolului:



# Valentina Rusu-Ciobanu;

# Nicolae Botgros;

# Vladimir Voronin.



Premiul Special:



# Alex Calancea;

# Media Show Grup.



Societate:



# Adrian Belîi;

# Boris Gîlca;

# Aureliu Batrînac;

# Lilia Țîganciuc;

# Dorina Agachi.



Societate – II:



# Valeriu Duminică;

# Oazu Nantoi;

# Igor Șarov;

# Victor Moscalu.



Proeicte comunitare:



# Svetlana Sainsus;

# Mila Cuptor;

# Doina Cernavca.



Diaspora:



# Igor Ganea;

# Ion Mereacre.



Agricultură:



# Veaceslav Ciornîi;

# Tatiana Pavliuc.



Fintech:



# Eugen Chiriac;

# Galina Indoitu.



Finanțare nebancară:



# Dumitru Svinarenco;

# Sergiu Sobuleac.



Management:



# Aurelia Salicov;

# Olga Iftodii;

# Rodica Verbeniuc.



Comunicare:



# Alina Andriuță;

# Cristina Aramă.



IT și Inovații:



# Ana Chirița;

# Serghei Covali.



Voteme.app:



# Igor Hîncu.



Business:



# Victor Miculeț;

# Serghei Cebotari;

# Alexandru Machedon;

# Vitalie Verejan;

# Francesco Sanna;

# Herbert Stepic;

# Tatiana Golea;

# Victor Bostan;

# Vasile Scutaru;

# Serghei Grigor;

# Olesea Diacov;

# Ionuț Marin;

# Diana Voievuțki;

# Ana Platonov;

# Valeriu Benderschi;

# Olesea Ghilaș;

# Alexandru Smîntînă;

# Igor Roșca;

# Radu Salamalichi;

# Vlad Larin.