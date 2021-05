Inteligența artificială va câștiga în lupta cu oamenii. Laureat al premiului Nobel: „Nici nu încape îndoială”

Este bine știut faptul că inteligența artificială va fi în curând capabilă să depășească oamenii din mai multe puncte de vedere. Cât de mult ne va depăși rămâne deocamdată de văzut. Însă, în lupta dintre inteligența artificială și omenire, oamenii vor pierde în mod spectaculos, susține Daniel Kahneman, laureat al premiului Nobel.



„Cu siguranță inteligența artificială va câștiga în lupta cu inteligența umană. Nici nu încape îndoială. Problema care fascinează este modul în care oamenii se vor adapta”, a explicat Kahneman.



Totuși, de ce ar trebui să ascultăm de Daniel Kahneman? Cartea sa „Thinking, Fast and Slow” (Gândire rapidă, gândire lentă), publicată în 2011, este una dintre cele mai influente lucrări din sfera economiei comportamentale, prin care cititorul poate explora cum și de ce oamenii gândesc așa cum o fac. „Gândirea rapidă” este intuiția, în timp ce „gândirea lentă” este rațiunea. De asemenea, cartea lui Kahneman mai analizează și ce anume ne face pregătiți sau nepregătiți pentru a lua decizii. Mai mult, Kahneman a câștigat premiul Nobel în 2012 pentru teoria perspectivelor, care explică modul în care oamenii deosebesc între câștiguri și pierderi și modul în care limitele lor pentru aversiunea și apetitul pentru risc funcționează.



„Fenomenele exponențiale sunt aproape imposibil de înțeles pentru oameni”



Așadar, de ce crede Kahneman că suntem atât de nepregătiți pentru dominația iminentă a inteligenței artificiale? Vorbind despre modul în care pandemia a pus stăpânire pe o lume nepregătită, Kahneman a făcut referire la răspândirea exponențială a virusului și modul în care mintea umană este, în esență, neechipată pentru a înțelege cum așa ceva ar putea scăpa rapid de sub control.



„Fenomenele exponențiale sunt aproape imposibil de înțeles pentru oameni. Avem foarte multă experiență într-o lume mai mult sau mai puțin liniară. Iar dacă lucrurile accelerează, acestea accelerează cu un motiv. Schimbările exponențiale, precum răspândirea virusului, sunt cu totul altceva. Nu suntem echipați pentru asta. Este nevoie de mult timp să educi intuiția”, a explicat Kahneman.



Unul dintre domeniile în care oamenii vor fi înlocuiți



În cadrul discuției despre inteligența artificială, Kahneman a vorbit și despre problema cu mințile umane, scrie Futurism.



„Va fi o ruptură masivă. Tehnologia se dezvoltă extrem de rapid. Însă, oamenii sunt liniari. Atunci când oamenii liniari sunt puși în fața unei schimbări exponențiale, aceștia nu se vor putea adapta foarte ușor”, a precizat laureatul premiului Nobel.



Printre altele, medicina va fi un domeniu în care oamenii vor fi înlocuiți „cu siguranță când vine vorba de diagnosticare”. „Există multe scenarii tulburătoare. Spre exemplu, odată ce va fi demonstrat faptul că inteligența artificială are o putere de decizie mult mai rapidă în domeniul afacerilor, ce se va întâmpla cu oamenii?”, a adăugat Kahneman.