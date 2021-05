Cartierul „Stalingrad” al Parisului a devenit „Stalincrack”, în urma confruntărilor dintre rezidenţi şi dependenţii de „crack”

Cartierul „Stalingrad” din nord-estul Parisului a ajuns să fie rebotezat „Stalincrack” după ce localnicii din zonă au ajuns să arunce cu artificii cunoscute sub denumirea de „mortiere” în grupurile de dependenţi de crack care au ocupat zona în ultima perioadă, informează France 24.



După ce poliţia pariziană a înlăturat taberele pline de consumatori de droguri, inclusiv celebra „Crack Hill” de lângă şoseaua de centură a Parisului, mulţi dintre fumătorii de crack - un drog care se obţine din combinarea cocainei cu bicarbonatul de sodiu - au ajuns în cartierul Stalingrad. Prezenţa acestora a devenit acum o sursă constantă de tensiuni cu locuitorii cartierului, care se plâng de zgomote, bătăi şi creşterea infracţionalităţii.



Un astfel de rezident a spus că a sunat la poliţie după ce a fost martorul unui jaf.



„Eşti în Stalingrad, nu venim”, a fost răspunsul Poliţiei.



Autorităţile au încercat să rezolve tensiunile prin adunarea consumatorilor de crack într-un parc din apropiere, pentru a-i ţine astfel departe de străzile din cartier.



„Asta nu schimbă cu nimic lucrurile, pur şi simplu mută o problemă de colo-colo”, a declarat unul dintre rezidenţii parizieni.



Considerat un cartier „multicultural”, cartierul Stalingrad e plin de magazine, cinematografe şi restaurante ieftine. Localnicii se plâng că situaţia a devenit insuportabilă din primăvara anului trecut, odată cu adoptarea primelor restricţii impuse de pandemia de coronavirus, când gălăgia, bătăile şi distrugerile provocate de consumatorii de droguri au crescut în intensitate.



Localnicii treziţi în miez de noapte contraatacă prin aruncarea cu ouă şi oale în capetele scandalagiilor.



Un parizian de 37 de ani, care a refuza să-şi dea numele, a spus că şi-a cumpărat chiar o puşcă airsoft cu care trage „de vreo trei ori pe săptămână” în dependenţii de droguri care se adună sub ferestrele sale. Cu toate acestea, rezidentul se declară înfrânt şi spune că are de gând să se mute în alt cartier.



Procurorii parizieni anchetează un incident petrecut la începutul acestei luni, în care mai multe artificii cunoscute sub numele de „mortiere” au fost lansate de la parterul unui bloc din cartierul Stalingrad în direcţia unui grup de fumători de crack strânşi la un colţ de stradă.