De ce este bine să mîncăm ridichi

Cu un nivel scazut in calorii si un gust proaspat, ridichile de primavara sunt ispita si prieteni loiali in diete si alimentatie sanatoasa.



Vezi de ce merita sa includeti ridichi in alimentatie si modul in care acestea ne ajuta sa fim sanatosi si slabi.



Ridichile sunt deja pe piata, sau pe masa dvs si sunt pfoarte gustoase si pline de culoare in salata verde. Putini stiu, insa, ca acestea sunt printre cele mai nutritive legume. Aici sunt cateva noutati importante despre ridichi pentru care merita sa le includeti in alimentatie.



Ridiche pentru de nervi sanatosi

Ridichea contine potasiu, care este responsabil pentru starea de sanatate a nervului sau tesutul muscular din organism. Mai mult decat atat, concentratia de potasiu ajuta la buna functionare a rinichilor. Continutul ridicat de potasiu si apa, le fac potrivite pentru diferite moduri de detoxifiere pentru ca ajuta la eliminarea toxinelor din organism. Proprietatile de purificare sunt utilizate pe scara larga in medicina.



Ridichi pentru digestie buna

Ridichile au un continut ridicat de fibre alimentare, care ajuta cu probleme de stomac. Cu toate acestea, trebuie sa fim atenti ce cantitate consumam. La persoanele cu un stomac sensibil, multe ridichi pot provoca balonare si gaze. Ridichea contine ulei volatil, care imbunatateste functionarea glandelor digestive.



Ridichea impotriva cancerului de colon

Se crede ca ridichea mancata in mod regulat incetineste cresterea celulelor canceroase. Cheia pentru acest lucru este prezenta substantei – antociani, care ofera culoarea rosu-roz a legumei.



Ridichi – bomba cu vitamina C

Ridichea contine vitamina C (24%). Acest lucru o claseaza in lista de alimente de top pentru lupta impotriva virusilor si a infectiilor.



Nu aruncati frunzele de ridichi!

Putini oameni stiu, dar frunzele verzi de ridiche sunt, de asemenea, consumate. Va recomandam sa utilizati numai frunzele de ridichi cu certificat organic sau din gradina dvs. Din alta parte, cel mai probabil stropite cu pesticide, inevitabil, face mai mult rau decat bine. In caz contrar, frunzele de ridichi sunt o sursa de fier si un substitut bun pentru spanac in diferite feluri de mancare la cuptor si salate verzi.