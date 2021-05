De ce este bine să mănânci ridiche neagră: ce beneficii are pentru sănătate

Ridichea neagră este folosită ca remediu naturist de câteva secole în Asia, însă în Europa a intrat în atenția oamenilor abia prin secolul 20, când s-a descoperit că este un superaliment plin de vitamine, minerale și antioxidanți, de unde îi și vine denumirea de „magie neagră”.



Aceasta leguma are inclusiv proprietati antibacteriene, luptand impotriva infectiilor din corp. In plus, este folosita in tratamente de infrumusetare, avand efecte miraculoase asupra parului si pielii.



Beneficiile consumului de ridiche neagra



Daca introduci in dieta ridiche neagra, sanatatea si frumusetea ta vor avea numai de castigat. Iata care sunt beneficiile consumului acestei legume:



1. Ajuta la eliminarea toxinelor: consumul regulat de ridiche neagra stimuleaza functia ficatului si a rinichilor, ajutand organismul in procesul de detoxifiere. Ridichile negre sunt pline de antioxidanti si vitamine, care nu doar ca iti dau energie si iti stimuleaza sistemul imunitar, dar iti curata si sangele.



2. Te scapa de caderea parului: una dintre cele mai mari probleme asociate cu stresul si un stil de viata haotic este caderea parului. Din fericire, exista numeroase remedii pentru aceasta problema, prinde care si consumul de suc de ridiche neagra, datorita faptului ca stimuleaza circulatia la nivelul scalpului, ceea ce inseamna ca firele de par devin mai puternice si mai sanatoase.



3. Combate infectiile respiratorii: peste tot in lume este folosit sucul de ridiche neagra pentru a combate racelile si infectiile respiratorii. Ca sa aiba acest efect, trebuie sa bei sucul dimineata, imediat ce te trezesti, si seara, inainte de culcare. Numeroasele vitamine din acest suc iti ajuta organismul sa lupte eficient impotriva acestor boli.



4. Te ajuta sa slabesti: intr-o dieta de slabire sanatoasa, ridichea neagra isi gaseste cu usurinta locul, pentru ca este un aliment sarac in calorii si colesterol, dar bogat in fibre, apa si nutrienti. Daca o adaugi la salate, te vei simti satula mai repede si iti vei putea controla mai bine apetitul. Nutrientii din ridichea neagra iti dau energie, asa ca bea cate un pahar de suc de ridiche neagra inainte de antrenament, ca sa nu mai obosesti asa repede.



5. Previne cancerul: ridichea neagra este unul dintre alimentele care lupta impotriva dezvoltarii celulelor canceroase, pentru ca este o buna sursa de antocianine si sulforafan, substante care joaca un rol important in preventia diferitelor tipuri de cancer (de san, de prostata, de colon, ovarian, oral, de stomac, renal).



6. Tine hipertiroidismul sub control: aceasta afectiune a tiroidei trebuie gestionata cu tratamente speciale, dar si alimentatia joaca un rol foarte important, pentru ca are impact direct asupra functiei tiroidei. In cazul persoanelor care sufera de hipertiroidism, aceasta glanda secreta o cantitate prea mare de hormoni, ceea ce rezulta in diverse simptome neplacute (citeste mai multe despre ele AICI). Ridichea neagra contine o substanta care ajuta la reglarea functiei tiroidiene, motiv pentru care este recomandat consumul zilnic al acestei legume in cazul celor care sufera de aceasta afectiune.



7. Stimuleaza digestia si previne constipatia: cele mai frecvente afectiuni in prezent sunt cele ale sistemului digestiv, aparute din cauza unui regim alimentar nesanatos. Pentru a-si regla tranzitul intestinal, persoanele care sufera de constipatie trebuie sa manance mai multe fibre si mai multe alimente care sa stimuleze dezvoltarea florei bacteriane intestinale. Ridichea neagra este plina de fibre, asa ca trebuie consumata ca atare pentru a ameliora constipatia, insa si sucul de ridiche neagra stimuleaza digestia, asa ca nu trebuie evitat.



8. Regleaza tensiunea arteriala: datorita continutului ridicat de potasiu, ridichea neagra echilibreaza tensiunea, fiind benefica in mod special celor care sufera de hipertensiune arteriala.



Daca mananci cu regularitate ridiche neagra, aceasta nu are cum sa iti aduca decat beneficii, asa ca trece-o imediat pe lista de cumparaturi!