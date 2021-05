Primăvara răcoroasă din acest an se explică prin cicloane oceanice, conform meteorologilor

Vremea din această primăvară este mai răcoroasă comparativ cu alți ani, explicându-se prin faptul că are loc răcirea la scară largă a temperaturilor de la suprafață, în centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.



Conform SHS, acest fenomen are denumirea de ”La Niña”, şi are loc în medie o dată la 3-4 ani. „Astfel, curenții de aer polar pătrund mai mult spre extremele sudice din emisfera nordică. Or, asta favorizează formarea mai multor cicloane în oceanele Pacific și cel Atlantic. Continentul Europei, inclusiv teritoriul Republicii Moldova, este influențat de cicloanele atlantice”, a explicat Serviciul Hidrometeorologic.



Cicloanele se caracterizează prin vânt puternic cu deplasarea aerului în spirală, însoțit de ploi/ninsori (torențiale), descărcări electrice și grindină, în sezonul cald al anului. „De asemenea, cicloanele, frecvente în acest sezon, prezintă şi un grad ridicat de nebulozitate”, a precizat sursa citată.



În altă ordine de idei, SHS a specificat că în această primăvară „vremea este mai răcoroasă, însă temperatura medie se încadrează în jurul valorilor normei, doar pe alocuri fiind cu 1-2 grade mai scăzută”.



În săptămâna curentă, starea vremii în țara noastră este determinată de mai multe avertizări meteorologice – de instabilitate atmosferică, averse puternice şi intensificări ale vântului, cu valori termice ce oscilează între 13-20 grade Celsius, ziua, şi 5-10 grade, noaptea.