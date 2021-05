5 acțiuni pe care ar trebui să le faci dacă vrei să fii sănătos

Traim intr-o perioada agitata din toate punctele de vedere, asa ca este normal sa fii foarte ocupat. Intre job, prieteni, familie si viata, in general, este absolut imperios sa ai grija de tine. De altfel, grija de tine ar trebui situata in topul listei de prioritati. Chiar daca ai atat de multe pe cap.



Indiferent de cat de ocupat ia o mica pauza esti gaseste raspuns la aceste intrebari:



- Care este costul in caz ca nu ai grija de tine?



- De cate ori te-ai surprins uitandu-te in gol in fata monitorului pentru ca esti sleit de oboseala?



- Cate ore te-ai miscat ca un zombi pentru ca ai navigat pe net pana la 2 dimineata?



- Cat timp ai pierdut la doctor pentru ca iti este tot timpul rau si nu stii de ce?



Multi dintre oamenii moderni s-au aflat in situatii ca cele descrise mai sus. Daca vrei sa ai o sanatate infloritoare iata ce actiuni ar trebui sa demarezi…



1. Pune somnul în fruntea listei de priorități

Somnul ar putea fi cea mai mare piesa care lipseste din puzzle-ul sanatatii tale (si a acumularii de kilograme). Lipsa somnului face ca organismul sa nu mai poata gestiona hormonii stresului si ai foamei, ceea ce va avea ca efect adaugarea in dieta a alimentelor bogate in calorii cu mult zahar, carbohidrati procesati si grasimi. Surplusul energetic adus de aceste alimente va disparea rapid, lasandu-te si mai obosit decat eai inainte sa le consumi.



2. Cînd alegi mîncăruri, folosește criteriul eficacității

Consumarea unor alimente satioase este cea mai buna metoda de a lupta impotriva lipsei de energie sau a imbolnavirilor frecvente. Alegerea produselor care ofera cei mai multi nutrienti inseamna ca vei petrece mai putin timp mancand. Alimentele bogate in nutrienti precum cerealele integrale, fructele proaspete, legumele si fasolea ofera organismului tot ceea ce are nevoie. Aceste produse ar trebui incluse in orice dieta, oricand in loc de pierderea timpului alegand produse care te vor lasa flamand mai tarziu si obligandu-te sa cauti alta mancare.



3. Chiar dacă ești ocupat ridică-te si plimbă-te timp de 10 minute

Ia decizia sa fii atent la semnalele pe care ti le trimite organismul ca esti pe cale sa cedezi. Ai o durere de spate? Privesti in gol prea mult timp si nu faci nimic? Te supara stomacul? Odata ce ai identificat modul in care organismul te avertizeaza actioneaza. Fa o scurta pauza atunci cand corpul iti transmite asta pentru a evita sa clachezi si a reduce stresul.



4. In fiecare săptămînă alocă 20 de minute pentru a planifica ce mănînci

Te-ai putea intreba, pe buna dreptate, cine mai are timp de planificare cand ai atatea de facut? Insa lucrurile mici pot face diferenta cand este vorba de cat de bine te hranesti si, daca este ok sau nu sa faci miscare. Asa ca aloca 20 de minute pentru a-ti planifica dieta. Noteaza in agenda personala, timpul pentru sport, timpul pentru planificarea dietei si cel pentru prepararea alimentelor. Chiar daca nu crezi te va ajuta sa economisesti timp.



5. Folosește tehnica de respirat 4-7-8

Nimic nu este mai sanatos decat utilizarea unui intrument pe care il ai mereu la dispozitie: propria respiratie. Iata cum functioneaza tehnica 4-7-8. Inspira pe nas timp de 4 secunde. Tine-ti respiratia 7 secunde. Exprira puternic pe gura timp de 8 secunde. Repeta ciclul de 3-4 ori. Asta este tot. Nu dureaza decat cateva minute, insa in acest timp nivelul stresului se va reduce si, in acelasi timp, te vei simti mai bine aproape instantaneu.